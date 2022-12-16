Почти две тысячи человек убирают улицы после снегопада в Минске

Помочь могут и жители домов. Коммунальные службы с радостью выдадут инвентарь. А вот участие в уборке автовладельцев не обсуждается.

А вот с расчисткой дворовых парковок должны помогать сами водители. По правилам столицы в их обязанности входит убирать снег не менее метра от собственных машин. Вот эта, например, выезжать будет явно с трудом.

Если снег во дворах грозит опозданием на работу, то на крышах здоровью. Наледь и сосульки коммунальщики ежедневно сбивают с подъемных кранов. Опасные места ограждают лентами.

«Когда идет перепад температур: сначала теплеет, начинаются течи, потом резкий мороз и вырастают большие сосульки. Были ростом с меня сосульки», – отметил ведущий инженер жилищно-эксплуатационного управления Эдуард Андрейковец.

В МЧС предупреждают: про капюшоны и наушники до весны лучше забыть. Из-за них можно не услышать шум от падающей сосульки и получить травму. Если лед начал падать с крыши, нужно прижаться к стене здания.

И пока одни борются с последствиями снегопадов, другие готовят оборону перед новой метелью.

«Мы начинаем обработку за два часа до того, как нам предсказывают изменения погоды в отрицательную сторону. Когда прогнозируется два градуса по Цельсию, мы уже начинаем обрабатывать мосты, путепроводы, эстакады, а также спуски и подъемы на развязках», – отметил главный инженер управления «Центр» Горремавтодора Мингорисполкома Артем Ганчар.

Отступать обильные снегопады не торопятся. Синоптики регулярно объявляют «оранжевый» уровень опасности, в том числе из-за гололедицы. Поэтому пешеходам и водителям советуют быть аккуратнее.

С начала зимнего периода сотрудники минского ЖКХ израсходовали свыше двух тысяч тонн песка и соли.