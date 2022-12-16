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Почти две тысячи человек убирают улицы после снегопада в Минске
16.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Горячая пора у коммунальщиков Беларуси. В Минске на борьбу со снегом вышли почти две тысячи человек. Каждый день улицы очищают от сугробов, а с крыш сбивают опасные сосульки, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
За лопаты дворники берутся засветло – раскапывают площадки у подъездов, дороги и тротуары. После ночных снегопадов работа непростая. Местами в Минске выпало до 24 сантиметров осадков.
Помочь могут и жители домов. Коммунальные службы с радостью выдадут инвентарь. А вот участие в уборке автовладельцев не обсуждается.
А вот с расчисткой дворовых парковок должны помогать сами водители. По правилам столицы в их обязанности входит убирать снег не менее метра от собственных машин. Вот эта, например, выезжать будет явно с трудом.
Если снег во дворах грозит опозданием на работу, то на крышах здоровью. Наледь и сосульки коммунальщики ежедневно сбивают с подъемных кранов. Опасные места ограждают лентами.
В МЧС предупреждают: про капюшоны и наушники до весны лучше забыть. Из-за них можно не услышать шум от падающей сосульки и получить травму. Если лед начал падать с крыши, нужно прижаться к стене здания.
И пока одни борются с последствиями снегопадов, другие готовят оборону перед новой метелью.
Отступать обильные снегопады не торопятся. Синоптики регулярно объявляют «оранжевый» уровень опасности, в том числе из-за гололедицы. Поэтому пешеходам и водителям советуют быть аккуратнее.
С начала зимнего периода сотрудники минского ЖКХ израсходовали свыше двух тысяч тонн песка и соли.
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Каждый день специалисты очищают улицы от сугробов, а с крыш сбивают опасные сосульки.
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