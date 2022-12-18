Сборная Беларуси выиграла хоккейный Кубок Первого канала

Основное время и овертайм закончились со счетом 4:4. Авторами результата белорусской команды стали Максим Сушко (9), Шейн Принс (33), Роман Горбунов (39) и Владислав Кодола (52). В составе сборной России ворота соперников поразили Максим Мамин (14), Илья Сафонов (32) и Александр Кадейкин (48, 54). Победный буллит выполнил Принс.

Лучшим вратарем первенства признан белорус Алексей Колосов, лучшим защитником – его коллега по команде Сергей Сапего, лучшим нападающим – россиянин Дмитрий Воронков, лучшим бомбардиром – форвард сборной России Александр Кадейкин.

Ранее и белорусы, и россияне победили команду Казахстана (4:1 и 6:2 соответственно).

Кубок Первого канала достался сборной Беларуси впервые, рекордсменом по этому показателю является сборная России (девять побед).