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Сборная Беларуси выиграла хоккейный Кубок Первого канала

18.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Беларуси по хоккею в воскресенье победила команду России в серии буллитов в заключительном матче Кубка Первого канала. Турнир прошел в Москве на «ЦСКА-Арене».

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Основное время и овертайм закончились со счетом 4:4. Авторами результата белорусской команды стали Максим Сушко (9), Шейн Принс (33), Роман Горбунов (39) и Владислав Кодола (52). В составе сборной России ворота соперников поразили Максим Мамин (14), Илья Сафонов (32) и Александр Кадейкин (48, 54). Победный буллит выполнил Принс.

Лучшим вратарем первенства признан белорус Алексей Колосов, лучшим защитником – его коллега по команде Сергей Сапего, лучшим нападающим – россиянин Дмитрий Воронков, лучшим бомбардиром – форвард сборной России Александр Кадейкин.

Ранее и белорусы, и россияне победили команду Казахстана (4:1 и 6:2 соответственно).

Кубок Первого канала достался сборной Беларуси впервые, рекордсменом по этому показателю является сборная России (девять побед).



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Второе место заняли россияне, уступившие победителям в серии буллитов.
 
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