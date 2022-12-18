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Сборная Беларуси выиграла хоккейный Кубок Первого канала
18.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная Беларуси по хоккею в воскресенье победила команду России в серии буллитов в заключительном матче Кубка Первого канала. Турнир прошел в Москве на «ЦСКА-Арене».
Основное время и овертайм закончились со счетом 4:4. Авторами результата белорусской команды стали Максим Сушко (9), Шейн Принс (33), Роман Горбунов (39) и Владислав Кодола (52). В составе сборной России ворота соперников поразили Максим Мамин (14), Илья Сафонов (32) и Александр Кадейкин (48, 54). Победный буллит выполнил Принс.
Лучшим вратарем первенства признан белорус Алексей Колосов, лучшим защитником – его коллега по команде Сергей Сапего, лучшим нападающим – россиянин Дмитрий Воронков, лучшим бомбардиром – форвард сборной России Александр Кадейкин.
Ранее и белорусы, и
Кубок Первого канала достался сборной Беларуси впервые, рекордсменом по этому показателю является сборная России (девять побед).
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Второе место заняли россияне, уступившие победителям в серии буллитов.
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