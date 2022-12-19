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«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели

19.12.2022 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели
Александр и Алеся Шилины

Это семейное дело начиналось как хобби. Александр и Алеся Шилины из Лиды очень хотели обустроить свой дом — креативно и необычно. У него — руки, у нее — масса идей. Сделали стол, потом комод. Изделия молодого мастера заинтересовали соседей, позже поступил первый заказ. Александр купил более серьезное оборудование, переехал из гаража в арендованный цех. Уверенности добавило сотрудничество с известным белорусским дизайнером и архитектором — она предложила выставить мебель в своей интерьерной галерее. Сегодня супруги ведут переговоры с российским маркетплейсом дизайнерской мебели и рассчитывают на заметный рост продаж. О том, как создатели локального бренда Karani dreva доносят ценность своих изделий до аудитории, — в партнерском проекте «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси.

Хобби в гараже

Александр Шилин всегда любил мастерить из дерева. В детстве помогал дедушке строить дачу — научился держать рубанок, пользоваться ножовкой. На школьных уроках труда делал не стандартные изделия, а что-нибудь более сложное: в квратире его родителей до сих пор стоит самодельный столик из тех времен.

С будущей супругой Алесей они учились в одном классе — полжизни вместе. В 2017 году, уже поженившись, ребята стали обустраивать свое жилье.

— Очень хотелось сделать все интересно, непохоже на других, — вспоминает Алеся. — У меня было много идей, а у Саши — руки. Так мы начали делать мебель для своего дома.

Свое первое изделие, стол в форме песочных часов, подсмотрели в популярном телевизионном проекте. Там же была ссылка на чертежи.

«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели
Фото из архива героев

— Первое время я работал в гараже, это было просто хобби, — рассказывает Александр. — Стол получился очень необычный. Было приятно, что я сам это сделал и мы можем этим пользоваться, привнося в свое пространство что-то уникальное. И это — из натурального дерева. Стол оценили соседи, просили сделать им такой же или дать чертежи. Захотелось двигаться дальше.

А потом появился комод — первое изделие, которое ребята разработали сами. Стали интересоваться, чем можно шлифовать, покрывать поверхность, искали авторские подходы, пробовали новые технологии.

«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели
Фото из архива героев

— Мебель мы делали из массива. Хотелось сохранить ощущение дерева, а не просто залить все лаком. Искали хороших производителей масел. В итоге поняли, что технологии покрытия в основном зарубежные, и самый топ — это итальянские масла. Исходили из того, что можно было купить у нас в Лиде.

Супруги пробовали сделать мебель в стиле лофт, но от этой идеи отказались. Изучали тренды, следили (и сейчас продолжают) за топовыми мировыми дизайнерами мебели. В итоге пришли к стилю постмодерн — это мебель простых форм из натуральных материалов, выполненная в современных цветах.

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Плавный переход

Создавая мебель, Александр продолжал работать в найме: занимался продажами. Благо график был свободный и время на любимое хобби оставалось. Но в 2019 году случилось знаковое событие: поступил первый заказ на мебель не от соседа, не от друзей — от незнакомого человека. Это была девушка-блогер из Лиды с достаточно большой Instagram-аудиторией.

— Тот заказ очень повлиял на наше развитие. Это был большой проект — дубовый стол. Не то чтобы очень сложный, но в тот момент для нас это был вызов. Сделали, заказчице понравилось. Потом к нам пришло от этого блогера много подписчиков, люди проявляли большой интерес к нашей мебели — так мы потихоньку и продвигались.

После продажи первого стола ребята купили первый многофункциональный станок: вспоминают, что «за небольшие деньги и в ужасном состоянии». Пришлось в это оборудование вложить силы и средства. Сейчас его рыночная стоимость — около $ 4 тыс.

«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели
Фото из архива героев

— Я поставил новый станок в гараж, и там осталось место только для меня и еще для одного стола, — вспоминает мастер. — Это был серьезный шаг и некоторый риск, потому что на таком оборудовании я еще не работал. Столярного образования у меня нет, все изучал методом проб и ошибок, изучая информацию в интернете.

«Хотим делать мебель хотя бы мелкосерийно»

В декабре 2020 года Александр переехал из гаража в свой цех — помещение площадью 100 «квадратов» в производственном здании.

— Я очень доволен, это классное пространство. Оно теплое, светлое, с большими окнами. В гараже я выпадал из реальности: выйду вечером — а на улице снег выпал, пора года сменилась. К тому же по соседству ребята занимаются ковкой металла, в том числе художественной. Если по проекту нужен металл, очень удобно.

В начале 2021 года молодой человек ушел из найма и стал все время посвящать столярному делу. Постепенно докупал дополнительное оборудование, уже вложил в него около $ 10 тыс.

— И это только начало. Конечно, некоторые мастера могут все делать стамеской, рубанком и топором. Вопрос, сколько на это потребуется времени.

Сейчас основная проблема в моем столярном бизнесе в том, что все изделия — по индивидуальным заказам. Мы же планируем развивать свой локальный бренд, продвигать свои модели. И делать мебель хотя бы мелкосерийно, чтобы повысить рентабельность.

«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели
Фото из архива героев

Постепенно из всех предметов мебели, которые разработали супруги, выделилось несколько наиболее популярных: тумба с круглыми ножками, круглые зеркала в деревянной раме, напольное зеркало, вертикальная и большая тумбы.

— Дизайн мы разрабатываем вместе, — поясняет Алеся. — Чтобы довести изделие до ума, иногда уходит много месяцев. Правда, потом приходит клиент и просит немного изменить размер или что-то еще. И топовые изделия все равно получаются индивидуальными.

Донести ценность

Бренд Karani dreva — это мебель премиального сегмента. Так позиционируют себя предприниматели. Например, обеденный стол стандартных размеров обойдется в 1300 белорусских рублей (около $ 530), тумба — 2400 рублей ($ 980), круглые зеркала — около 300 рублей ($ 120).

«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели
Фото из архива героев

В 90% случаев мебель выполнена из дуба, наиболее доступного в Беларуси дерева из премиальных сортов.

— Дуб — это красивый материал. После покрытия маслами он раскрывается еще больше, — поясняет мастер. — Кроме того, это еще и прочная древесина. Конечно, дерево живое, дышащее. Под влиянием влажности, перепадов температуры его геометрия может немного измениться. Это нужно учитывать. Все эти мелочи и нюансы я изучал в процессе, сейчас благодаря специальным технологиям добиваюсь того, чтобы мебель оставалась стабильной.

«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели
Фото из архива героев

Немалую долю в себестоимости составляют трудозатраты.

— Цены на изделия я формирую, исходя из стоимости материалов и необходимого времени. Чтобы выполнить индивидуальный заказ, делаю чертежи, рисунки изделия. Потом приступаю к работе руками, на станке — это множество самых разных операций. К тому же я педантичен в вопросах качества, к каждой детали отношусь с предельным вниманием. Ну, а когда мне кажется, что все идеально, приходит супруга и рассказывает, что еще можно улучшить, — смеется Александр.

«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели
Фото из архива героев

— В итоге нам многие говорят, что разница между нашей мебелью и масс-маркетом колоссальная, — поясняет Алеся. — Это очень приятно слышать. Более того, даже мебель из массива, но сделанная на потоке, серьезно отличается.

Правда, целевая аудитория у нас достаточно узкая. Многим нравятся изделия, но когда узнают стоимость, не каждый видит в этом ценность для себя. Если мы хотим и дальше в этом развиваться, делать качественную мебель, то важно донести до заказчика, почему эта мебель столько стоит.

«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели
Фото из архива героев

Портрет своего клиента супруги описывают так: это молодые пары в возрасте 30−40 лет, которые обустраивают свое жилье, — как правило, первое. Среди них немало предпринимателей и айтишников. Предпочтения по стилю — современный дизайн, акцентная мебель, постмодерн. А еще это люди, которые задумываются о рациональном потреблении и экологичности.

— Мы используем только натуральное дерево и качественные масла, которые сертифицированы даже для производства детских игрушек, — поясняют супруги. — Наша мебель может служить десятилетиями — это другая манера потребления. Одно дело — покупать недорогую мебель каждые 3−5 лет. И совсем другое — наполнять пространство качественными вещами. Мы говорим о том, что наши изделия будут выглядеть актуально многие годы, они могут переходить по наследству. В этом тоже ценность, которую мы хотим донести.

«Важно показать свое изделие»

— Очень редко бывает так, что человек увидел — и сразу купил нашу мебель. Некоторые клиенты месяцами наблюдают за нами в Instagram, прежде чем сделать заказ, — рассказывает Алеся. — Конечно, качество наших изделий можно оценить, если увидеть и потрогать вживую. Но мы стараемся через фото передать эту красоту и ценность.

«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели
Фото из архива героев

Если Александр оттачивает свое мастерство на столярном станке, то его супруга с головой погрузилась в фотографию.

— Я бы никогда не подумала, что увлеченность мебелью приведет меня в эту сферу. Началось все со съемки на полупрофессиональный фотоаппарат. Оказалось, что я вижу свет, знаю, как поставить кадр, чувствую объем. Видимо, это помогает и при создании мебели.

На тот момент я даже не понимала, что для многих мастеров большая проблема — показать свое изделие. А это очень важно, ведь Instagram — это прежде всего красивая картинка. Под каждый проект мы придумывали идею, заказывали для фотосессии предметы декора, искали подходящее помещение. Потом мне стало скучно делать съемку на авторежиме, и я прошла профессиональный курс обучения.

Помещения для съемки находятся «благодаря добрым людям». Дизайнеры подсказывают, как вписать предмет в интерьер. Кто-то из друзей или знакомых предлагает свое пространство под фотосессию. Иногда съемка проходит непосредственно у клиента.

«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели
Фото из архива героев

— Я как-то сделал для клиента большую обеденную зону, а у него дом еще без ремонта. Нашли ребят, у которых интерьер идеально подходил под нашу мебель. Повезли ее к ним, а стол большой и очень тяжелый. Но это того стоило — фотосессия впечатлила всех, включая заказчика, — говорит Александр. — Вообще Алеся очень требовательна к качеству контента. Я недавно сделал фото процесса для сториз на телефон, а она забраковала — сказала, что качество съемки недостойно нашей мебели.

Алеся говорит, что видеосъемка — это следующий этап в ее развитии. И покупка фото- и видеооборудования — такая же важная для ребят статья затрат, как приобретение станков. Недавно они выделили около $ 1700 на новый фотоаппарат и объектив. Правда, Алеся планирует использовать профессиональные навыки фотографа и на других проектах.

Дополнительный толчок

В 2021 году у ребят завязалась инстадружба с известным столичным дизайнером и архитектором Татьяной Синицевой.

— Это отдельная большая история, — говорит Алеся. — Нас вдохновил ее проект, а ей понравились наши работы — и дизайнер предложила выставить нашу тумбу в ее интерьерной галерее.

«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели
Фото из архива героев

Сотрудничество очень сильно повысило самооценку ребят.

— Весь наш проект первоначально развивался как хобби. И когда известный дизайнер оценила нашу мебель — мы получили дополнительный толчок. Татьяна Синицева — человек с большим опытом, образованием, преподает в вузе. Ей есть с чем сравнивать: она привозит сюда на продажу европейскую мебель. По ее мнению, наши изделия очень крутые и стоят своих денег. Было важно это услышать.

Сейчас с брендом Karani dreva сотрудничает несколько дизайнеров — выставляют мебель в своих шоу-румах, предлагают на выбор клиентам. Это один из каналов продаж.

Всего основных способов продвижения три — Instagram, «сарафанное радио» и работа с дизайнерами.

На социальную сеть приходится около 80% заказов, на продвижение там ребята тратят около $ 30 в месяц. Аудитория, по словам Алеси, прирастает не очень быстро, но приходят «качественные» подписчики — люди, которым действительно интересна тема.

«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели
Фото из архива героев

За то время, пока хобби перерастало в семейное дело, объем заказов заметно вырос.

— Сложно подсчитать выручку, потому что заказы растянуты во времени, — говорит Александр. — Но вместе с дубовыми лестницами, которые я делаю больше ради заработка, в месяц иногда «набегает» и 10 тысяч рублей (около $ 4 тысяч).

С выделением прибыльной части тоже есть сложности: бухгалтерию супруги не ведут. Материалы закупаются большими объемами — затраты на них составляют около 50% в стоимости мебели. Постоянно обновляется оборудование. Аренда цеха с коммуналкой и отоплением обходится примерно в $ 200 в месяц.

«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели
Фото из архива героев

Доставкой изделий клиентам — в основном, в Минск — ребята занимаются сами.

— Очень важно привезти мебель в целости и сохранности. Мы идем к тому, чтобы отправлять с транспортной компанией, но надо продумать упаковку изделий, а они достаточно габаритные.

Время — пока самая большая затратная часть. В основном Александр все делает сам, но у него уже есть несколько учеников — и в ближайшее время мастер рассчитывает начать делегировать.

Время для локальных брендов

Сейчас ребята ведут переговоры с российским маркетплейсом, на котором продается дизайнерская мебель. С начала следующего года они планируют заниматься документацией, чтобы продвигать себя через эту площадку.

— Тема продажи через интернет сегодня развивается, важно не упустить этот момент. Более того, на рынке мебели происходят очень серьезные изменения. По России видно, насколько активизировались местные бренды. Есть ощущение, что и у белорусов есть возможность занять свою нишу. Импорт сильно подорожал, это дает местным производителям шанс.

«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели
Фото из архива героев

В планах у супругов — в ближайшее время повысить продажи хотя бы в 5 раз.

— Нам приятно, что нас заметили на российском маркетплейсе и хотят разместить наши работы. Там представлены дизайнеры и производители мебели, на которых мы всегда равнялись. Это вдохновляет, — говорит Алеся.

Александр добавляет:

— Мы еще не знаем, какой проект может выстрелить. Но я понимаю, как технически масштабировать наш бизнес. Мы планируем в ближайшее время зарегистрировать юрлицо, будет вполне реально закупить оборудование в кредит — если будут проекты, под которые это можно сделать. Производство можно наладить, найти кадры. Мне нужны хорошие специалисты, и я понимаю, что им нужно хорошо платить. При росте продаж это возможно. Мы сможем больше производить и в то же время обеспечим людей работой — здесь, в своем городе. И все останутся в выигрыше.

Партнер проекта:

«Наши изделия будут передавать по наследству». Как семейная пара из Лиды создала бренд премиальной мебели

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Теги: Минск
 
 
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Это семейное дело начиналось как хобби. Александр и Алеся Шилины из Лиды очень хотели обустроить свой дом - креативно и необычно. У него - руки, у нее - масса идей.
 
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