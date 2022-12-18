Шоу самоваров и президентский шашлык: в Минске открылась рождественская ярмарка

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В центре Минска открылась главная рождественская ярмарка. Она стала центром уличных гуляний в столице, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Этакий город в городе – из деревянных торговых шале и фуд-траков. Всего здесь более 60 участников. И уже заметен лидер продаж. Мясные новинки под стеклянным колпаком. Это от снега, но из-за ажиотажа покупателей тарелки закрывать не успевают, приходится постоянно обновлять.

«Как вам?». – «Отлично! Все вкусно».

«Даже удивительно, что так вкусно. Это лучше всего. Это чисто белорусская» .

Здесь же шашлык с самой высокой оценкой. Именно такой мясной деликатес от Минского мясокомбината пробовал не так давно Александр Лукашенко на соревновании журналистов по колке дров.

«Шашлычок, да, который пробовал президент. Очень понравился. Он делается там на углях, в шкафу. А потом тут уже в смокере, чтобы горячий держался. Секрет: свежее мясо и хороший вкусный маринад. Мясо – шея свиная. И, естественно, чтобы повар был хороший», – сказал повар Минского мясокомбината Сергей Устимчук.

Он же коптит на углях рыбу. Все с ароматом ольхи и дуба. И пока одни готовят горячие блюда, другие презентуют продукт прямо из бассейнов. Впервые рыбхозы предлагают на ярмарке живую рыбу.

«Перед вами самая уникальная рыба. это осетр, вес больше трех килограммов. Больше всего пользуется спросом карп элитный. Это трехлетний карп, который достигает веса около полутора килограммов», – рассказал продавец Сергей Семенюта.

Самых капризных посетителей удивить решили экзотикой – запеченными улитками. А для гурманов – кухни разных народов. Так, повара из России презентовали национальную кухню одного из своих регионов.

«Мы из Махачкалы. Привезли национальные дагестанские пироги чуду на тонком бездрожжевом тесте. С разными начинками», – пояснил повар Александр Кудрявцев.

«Все эти продукты халяльные, и везутся прямиком из Дагестана, из халяльных ферм», – добавил Алексей Коротченко.