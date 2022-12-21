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В российский Центр подготовки космонавтов прибыли шесть кандидатов из Беларуси
21.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Шесть претендентов на полет в космос из Беларуси прибыли в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина для прохождения медкомиссии. Об
Напомним, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить на МКС в 2023 году космонавта из Беларуси.
Сообщается, что в ближайшие дни
По итогам медкомиссии в ЦПК будет определен космонавт из Беларуси и его дублер, уточнили в Роскосмосе.
Ранее сообщалось, что Роскосмос и Институт медико-биологических проблем РАН изучают возможность
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В ближайшие дни ЦПК посетит и Александр Лукашенко.
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