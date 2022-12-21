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В российский Центр подготовки космонавтов прибыли шесть кандидатов из Беларуси

21.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Шесть претендентов на полет в космос из Беларуси прибыли в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина для прохождения медкомиссии. Об
этом сообщили ТАСС в Роскосмосе во вторник.

«В Россию прибыли шесть кандидатов, которые в ближайшее время пройдут медицинские обследования в ЦПК. По их результатам главная медицинская комиссия определит годность кандидатов к космическому полету», – сказали в госкорпорации.

Напомним, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко подтвердил намерение отправить на МКС в 2023 году космонавта из Беларуси.

Сообщается, что в ближайшие дни ЦПК посетит и Александр Лукашенко.

По итогам медкомиссии в ЦПК будет определен космонавт из Беларуси и его дублер, уточнили в Роскосмосе.

Ранее сообщалось, что Роскосмос и Институт медико-биологических проблем РАН изучают возможность искусственного сна космонавтов при длительных полетах. Периодическое «выключение» экипажа позволит снизить общую массу корабля на 50–70%, сократить время полета и надежную защиту от радиации благодаря замедлению обмена веществ.



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