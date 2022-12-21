Для катания на тюбингах в Минске оборудовали более 40 горок

В Минске оборудовали больше 40 горок для катания на тюбингах. Выбрали склоны с хорошим обзором, без деревьев, кочек и далеко от дорог. «Ватрушку» можно взять напрокат. Соблюдают ли технику безопасности жители столицы, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Покататься на тюбингах. Чем не идея для зимнего свидания? Особенно, когда последний раз покорял снежную горку еще в детстве. Попробовать решила и эта пара. Погода: мороз и солнце, а недалеко от дома – подходящий склон.
«Настоящей зимы не было давно, такой, как сейчас, чтобы было много снега. Поэтому решили сходить. Немного страшно, но, думаю, все будет нормально», – говорит жительница Минска Анна.
О том, чтобы зимнее развлечение не обернулось трагедией, позаботились городские власти. Оборудовали больше 40 горок для катания. Часть – естественного происхождения, часть – искусственного.
«Эти горки должны быть более-менее покатыми, не иметь трамплинов, не иметь на пути у себя при спуске деревьев, различных препятствий», – поясняет директор Минского центра физического воспитания населения Ирина Ольховская.
Про правила безопасности напоминают в пункте проката. Инструкция подробная: как ехать, где подниматься, во что одеваться. Но есть и те, кто решает «рискнуть».
«Рассказываю мужчине взрослому, что дети сделали трамплин слева. Мы его разрываем регулярно, но они опять делают. И ни в коем случае не надо ехать на трамплин, потому что это плачевно заканчивается. Он: «Хорошо-хорошо» и пошел кататься. Приходит – лицо все побито. Я говорю: «И что? Где это случилось? Отвечает: «На трамплине». Говорю: «Я же предупреждал». Он: «Но мне так хотелось попробовать», – вспоминает администратор по прокату тюбингов Леонид Барановский.
На «стихийных» горках травмы случаются чаще всего. «Ватрушка» разгоняется до 100 километров в час и крутится вокруг своей оси. Маневрировать не получится. Это как ехать на автомобиле без тормозов. Медики говорят: повредить позвоночник можно, даже не выпав из тюбинга.
«Катание на тюбинге для пятилетнего мальчика в Узденском районе закончилось черепно-мозговой травмой. В результате столкновения с деревом при катании на тюбинге попал в реанимацию шестиклассник из Барановичей», – отмечает начальник отдела Генеральной прокуратуры Беларуси, директор Минского центра физического воспитания населения Виктория Финевич.
Здоровье детей в руках родителей, говорят специалисты. Иногда достаточно просто выбрать правильную горку и быть рядом, чтобы в случае форс-мажора спасти своему ребенку жизнь.
С ноября в Беларуси больше полутора тысяч детей получили травмы при катании на тюбингах.
В московских парках тоже подготовили зимние развлечения. Скатиться с горки на «ватрушке», проехать почти 25 километров на лыжах, проскакать по зимнему лесу на лошади и понаблюдать за оленями и лосями – все это теперь могут москвичи и гости российской столицы.