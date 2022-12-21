Для катания на тюбингах в Минске оборудовали более 40 горок

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске оборудовали больше 40 горок для катания на тюбингах. Выбрали склоны с хорошим обзором, без деревьев, кочек и далеко от дорог. «Ватрушку» можно взять напрокат. Соблюдают ли технику безопасности жители столицы, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Покататься на тюбингах. Чем не идея для зимнего свидания? Особенно, когда последний раз покорял снежную горку еще в детстве. Попробовать решила и эта пара. Погода: мороз и солнце, а недалеко от дома – подходящий склон.

«Настоящей зимы не было давно, такой, как сейчас, чтобы было много снега. Поэтому решили сходить. Немного страшно, но, думаю, все будет нормально», – говорит жительница Минска Анна.

О том, чтобы зимнее развлечение не обернулось трагедией, позаботились городские власти. Оборудовали больше 40 горок для катания. Часть – естественного происхождения, часть – искусственного.

«Эти горки должны быть более-менее покатыми, не иметь трамплинов, не иметь на пути у себя при спуске деревьев, различных препятствий», – поясняет директор Минского центра физического воспитания населения Ирина Ольховская.

Про правила безопасности напоминают в пункте проката. Инструкция подробная: как ехать, где подниматься, во что одеваться. Но есть и те, кто решает «рискнуть».