Легче, чем кажется. Как установить YouTube на смартфон Huawei

Источник материала: ProBusiness

YouTube в Беларуси по своей популярности сравним с топовыми соцсетями и мессенджерами. Но как его установить на смартфон Huawei с предустановленным магазином AppGallery и поиском Petal Search? Все предельно просто — показываем весь маршрут по шагам.

Если раньше белорусы смотрели YouTube, в основном, на компьютерах, то сейчас все чаще используют для этого смартфоны и планшеты. Просмотры роликов в мобильном формате растут с каждым годом — таков мировой тренд. И гораздо удобнее для этого использовать не браузер, а специальное приложение.

Свободно смотреть YouTube можно и на смартфонах Huawei. Делать это можно с помощью Quick App или приложения YT (YouTube Vanced). Рассмотрим оба варианта.

YouTube Quick App

Quick App открывает быстрый доступ к другим приложениям на Android. Оно не требует установки и не занимает память устройства. В AppGallery можно скачать полнофункциональную версию YouTube Quick App в два действия:

Шаг 1: заходите в AppGallery и вводите «YouTube» в поисковой строке.





Шаг 2: нажимаете «Открыть», выбираете ролик и наслаждаетесь контентом.





Также можно добавить иконку YouTube на рабочий экран. Для этого в приложении нажимаем четыре точки в правом верхнем углу и выбираем «Добавить на рабочий экран».





Мы даже можем упростить задачу: если вы сейчас читаете нас со смартфона, то просто кликайте по ссылке для установки YouTube Quick App.

Осталось выяснить: как войти в свой аккаунт на смартфоне Huawei. Для этого открываете YouTube Quick App, нажимаете на иконку аккаунта в правом верхнем углу и выбираете «Войти». Как видите, все просто.





Как известно, YouTube активно предлагает premium-подписку. Однако существует альтернативное приложение со схожими функциями.

YT (YouTube Vanced)

YouTube Vanced представляет собой расширенную версию YouTube с дополнительным функционалом. Что важно, приложение позволяет смотреть ролики без рекламы. Для установки нужно выполнить три простых шага:

Шаг 1: заходите в AppGallery и вводите «YT» в поисковой строке. Нажимаете «Установить» и дожидаетесь окончания загрузки.





Шаг 2: открываете приложение YouTube Helper, которое загрузилось вместе с приложением YT. На странице надо разрешить установку приложений. После этого ставите три программы: Vanced microG, YouTube Vanced и YouTube Music. Два первых приложения обязательны, а YouTube Music — по желанию.









Шаг 3: открываете приложение YouTube Vanced и можете смотреть видео.





Чтобы было проще: вот ссылка для установки приложения YT на смартфон Huawei.

А вот и краткая инструкция, как войти в свой аккаунт в приложении YT:

Шаг 1: заходите в приложение и нажимаете на иконку аккаунта в правом верхнем углу.





Шаг 2: нажимаете «Войти» и кликаете «Add account».





Шаг 3: нажимаете «Войти» в правом нижнем углу для авторизации в вашем Google-аккаунте.





После этого можно свободно пользоваться YouTube. Каких-либо затруднений в будущем быть не должно. Это касается как просмотра, так и ведения каналов на YouTube или добавления комментариев.

Смартфоны Huawei за последнее время стали гораздо удобнее для пользователей. В магазине AppGallery сегодня можно найти большинство мировых приложений и белорусских сервисов. Поиск Petal Search способен находить приложения на сторонних площадках. Программа Gspace помогает установить сервисы Google на смартфоны Huawei.