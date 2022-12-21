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Погода в СНГ: сильная гололедица в Беларуси, снег и туман в Армении

21.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Какая погода ожидается в странах Содружества в ближайшие дни, узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси продлили «оранжевый» уровень опасности из-за гололедицы. Временами пройдет дождь. Днем ожидается до плюс четырех, а в отдельных районах возможен туман. Резкое изменение погоды усложняет ситуацию на дорогах. Госавтоинспекция предупреждает о заносах. Водителям следует избегать резких торможений и маневров, а пешеходам вспомнить про фликеры и правила перехода через проезжую часть.

«Нельзя начинать переход, пока все автомобили не остановятся. Для большей безопасности не будет лишним установить визуальный контакт с водителем перед переходом проезжей части, чтобы понимать действия друг друга в следующий момент», – рассказала представитель Госавтоинспекции МВД Анна Банадык.

Армения

Армения остается в зоне ненастья. Из-за снега и тумана остановлено движение на некоторых трассах. Например, закрыты дороги, которые ведут от высокогорной метеостанции «Амберд» к одноименной крепости и озеру Кари в Арагацотнской области, сообщили спасатели. На юге, на 3-м километре трассы Татев – Алидзор, застряли несколько фур. На помощь выехал расчет пожарно-спасательной бригады. Грузовики эвакуировали в безопасное место.



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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
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