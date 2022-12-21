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Белорусский Дед Мороз принимает гостей в Беловежской пуще
21.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рабочий день главного белорусского Деда Мороза не нормирован. С шести утра и до полуночи прием гостей, игры с детьми, ответы на письма. Одному не справиться. Помогают жена, три дочери и, конечно, внучка.
В поместье свой почтовый ящик. Только за декабрь Деду Морозу пришло около 10 тысяч писем. Самые популярные желания – игрушки и гаджеты. Многие просят и о самом сокровенном.
Туристов в поместье встречает родная сестра Бабы Яги. Сказочный антипод сразу располагает к себе самых маленьких гостей. Именно эта героиня через игры и загадки пропускает в сказку.
Хороводы здесь водят у дерева-рекордсмена. Этой елке 140 лет. И она самая высокая круглогодично наряженная в Европе, высотой более 50 метров.
В этом году в пуще вырос спрос на гостиницы. Туристы приезжают сразу на несколько дней. Привлекает зимний спорт, экскурсии и национальная кухня.
Если раньше Деду Морозу часто звонили по видеосвязи, теперь акцент на живом общении. Появилась и новая услуга: поговорить с главой поместья можно индивидуально.
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В поместье Деда Мороза каждый день приезжают гости из Беларуси, России, других стран СНГ и даже Китая.
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