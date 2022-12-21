Белорусский Дед Мороз принимает гостей в Беловежской пуще

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В поместье Деда Мороза в Беловежской пуще каждый день приезжают гости из Беларуси, России, других стран СНГ и даже Китая. Для детей и взрослых организована праздничная программа, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Рабочий день главного белорусского Деда Мороза не нормирован. С шести утра и до полуночи прием гостей, игры с детьми, ответы на письма. Одному не справиться. Помогают жена, три дочери и, конечно, внучка.

«В субботние и воскресные дни число гостей здесь многократно увеличивается. От трех до шести тысяч за раз», – сказал белорусский Дед Мороз.

В поместье свой почтовый ящик. Только за декабрь Деду Морозу пришло около 10 тысяч писем. Самые популярные желания – игрушки и гаджеты. Многие просят и о самом сокровенном.

«Иногда просят, чтобы папа вернулся, иногда просят, чтобы мама выздоровела. Кто-то просит, чтобы дедушка курить бросил. Кто-то просит, чтобы квартиру дали новую, потому что семеро по лавкам. А иногда, бывает, бабушка напишет, лет 90: «Дедушка, дрова привези!» – уточнил Дед Мороз.

Туристов в поместье встречает родная сестра Бабы Яги. Сказочный антипод сразу располагает к себе самых маленьких гостей. Именно эта героиня через игры и загадки пропускает в сказку.

«Я добрая, самая настоящая! Наша, белорусская! Вот чем отличаюсь. Я люблю детей и всегда их любила. Люблю с ними играть, люблю природу, Беловежскую пущу. Чай ароматный пущанский очень люблю!» – рассказала Баба Каргота.

Хороводы здесь водят у дерева-рекордсмена. Этой елке 140 лет. И она самая высокая круглогодично наряженная в Европе, высотой более 50 метров.



В Поместье можно загадать до ста желаний. Первое – на поляне 12 месяцев, следующее – на аллее Знаков зодиака и у циферблата новогодних часов. А оставшиеся 97 желаний на новогоднем мосту. Ровно столько, сколько и ступенек.

В этом году в пуще вырос спрос на гостиницы. Туристы приезжают сразу на несколько дней. Привлекает зимний спорт, экскурсии и национальная кухня.

«Мы ехали из Петербурга на поезде, очень удобно, одна ночь. И вот утром мы уже в Бресте. Там посетили Брестскую крепость и сразу же приехали сюда. И здесь поселились в Беловежской пуще», – сказала туристка из Санкт-Петербурга Салима Зариф.

Если раньше Деду Морозу часто звонили по видеосвязи, теперь акцент на живом общении. Появилась и новая услуга: поговорить с главой поместья можно индивидуально.