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Алейник: Беларусь придает особое значение развитию сотрудничества со странами СНГ
21.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Республика Беларусь придает особое значение развитию сотрудничества с государствами – участниками СНГ и укреплению отраслевого взаимодействия в рамках Содружества, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник.
Лебедев высоко оценил участие Минска в работе организации по всем направлениям. По его словам, республика использует инициативный подход, чтобы развивать диалог со всеми странами организации.
Напомним,
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В среду министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник провел встречу с председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым.
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