ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Алейник: Беларусь придает особое значение развитию сотрудничества со странами СНГ

21.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Республика Беларусь придает особое значение развитию сотрудничества с государствами – участниками СНГ и укреплению отраслевого взаимодействия в рамках Содружества, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник.

В среду он провел встречу с председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым. Политики обсудили перспективы развития многостороннего сотрудничества в рамках Содружества, а также планы на 2023 год.

Лебедев высоко оценил участие Минска в работе организации по всем направлениям. По его словам, республика использует инициативный подход, чтобы развивать диалог со всеми странами организации.

Напомним, Алейник был назначен главой МИД Беларуси 13 декабря. До этого он работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра. Ранее Алейник перечислил приоритетные направления работы дипломатического ведомства.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник провел встречу с председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погода в СНГ: сильная гололедица в Беларуси, снег и туман в Армении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.12.2022
Mir24.TV Belarus
22.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика