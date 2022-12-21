Алейник: Беларусь придает особое значение развитию сотрудничества со странами СНГ

Лебедев высоко оценил участие Минска в работе организации по всем направлениям. По его словам, республика использует инициативный подход, чтобы развивать диалог со всеми странами организации.

Напомним, Алейник был назначен главой МИД Беларуси 13 декабря. До этого он работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра. Ранее Алейник перечислил приоритетные направления работы дипломатического ведомства.