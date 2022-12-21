Беларусь продлила на 2023 год безвизовый режим для жителей Литвы, Латвии, Польши

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Совета Министров и Министерства иностранных дел о продлении безвизового режима для жителей Литвы, Латвии, Польши на следующий год, сообщает БЕЛТА .

«В подтверждение открытости нашей страны, нацеленности на добрососедство и укрепление межнациональных связей сегодня было принято решение о продлении безвизового режима. Граждане Литвы, Латвии и Польши и далее смогут без препон посещать Республику Беларусь, встречаться с родственниками, посещать места захоронения, получать медицинские и иные услуги», – говорится в сообщении пресс-службы президента.