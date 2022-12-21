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Беларусь продлила на 2023 год безвизовый режим для жителей Литвы, Латвии, Польши
21.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Совета Министров и Министерства иностранных дел о продлении безвизового режима для жителей Литвы, Латвии, Польши на следующий год, сообщает
Безвизовый режим был введен республикой для граждан Литвы и Латвии 15 апреля 2022 года,
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Предложение Совета Министров и Министерства иностранных дел поддержал президент республики Александр Лукашенко.
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