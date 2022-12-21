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Беларусь продлила на 2023 год безвизовый режим для жителей Литвы, Латвии, Польши

21.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение Совета Министров и Министерства иностранных дел о продлении безвизового режима для жителей Литвы, Латвии, Польши на следующий год, сообщает БЕЛТА.

«В подтверждение открытости нашей страны, нацеленности на добрососедство и укрепление межнациональных связей сегодня было принято решение о продлении безвизового режима. Граждане Литвы, Латвии и Польши и далее смогут без препон посещать Республику Беларусь, встречаться с родственниками, посещать места захоронения, получать медицинские и иные услуги», – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Безвизовый режим был введен республикой для граждан Литвы и Латвии 15 апреля 2022 года, 1 июля этого года – для граждан Польши. Он действует до конца этого года. За это время Беларусь посетили почти 370 тысяч граждан Евросоюза (Литвы – более 70%, Латвии – около 20%, Польши – 10%).



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Предложение Совета Министров и Министерства иностранных дел поддержал президент республики Александр Лукашенко.
 
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