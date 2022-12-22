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Путин: России и Беларуси нужно совершенствовать систему дистанционного зондирования Земли

22.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

У России есть продвинутые системы дистанционного зондирования земли, но их необходимо совершенствовать, хорошие наработки в этом направлении имеются и у Беларуси, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, передает ТАСС.

«Космическая деятельность – очень интересное направление работы. Дистанционное зондирование земли. У нас в принципе в продвинутом состоянии это находится, но нужно совершенствовать наши системы, конечно. С Беларусью есть хорошие перспективные направления, у коллег есть наработки хорошие», – заявил российский лидер.

Также Путин отметил, что у Беларуси есть неплохие заделы в сфере производства микроэлектроники. По его словам, потенциал остался еще с советских времен и с тех пор еще развивался благодаря усилиям руководства республики.

Напомним, Путин по итогам переговоров с Лукашенко подтвердил намерение отправить на МКС в 2023 году космонавта из Беларуси. Накануне стало известно, что шесть претендентов на полет в космос из Беларуси прибыли в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина для прохождения медкомиссии.



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Также Путин отметил, что у Беларуси есть неплохие заделы в сфере производства микроэлектроники.
 
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