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Путин: России и Беларуси нужно совершенствовать систему дистанционного зондирования Земли
22.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
У России есть продвинутые системы дистанционного зондирования земли, но их необходимо совершенствовать, хорошие наработки в этом направлении имеются и у Беларуси, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, передает
Также Путин отметил, что у Беларуси есть неплохие заделы в сфере производства микроэлектроники. По его словам, потенциал остался еще с советских времен и с тех пор еще развивался благодаря усилиям руководства республики.
Напомним, Путин по итогам переговоров с Лукашенко подтвердил намерение отправить на МКС в 2023 году космонавта из Беларуси. Накануне стало известно, что
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Также Путин отметил, что у Беларуси есть неплохие заделы в сфере производства микроэлектроники.
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