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Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды более 60 представителям разных профессий
21.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды, передает «МИР 24».
Среди награжденных – представители нефтехимической отрасли, работники налоговых органов, педагоги, журналисты. Роман Головченко отметил, что профессионалы своего дела имеют исключительное значение для благосостояния страны.
Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Всего более 60 человек удостоились наград.
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Торжественная церемония прошла во Дворце Республики.
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