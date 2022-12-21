Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды более 60 представителям разных профессий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко вручил государственные награды, передает «МИР 24».

Среди награжденных – представители нефтехимической отрасли, работники налоговых органов, педагоги, журналисты. Роман Головченко отметил, что профессионалы своего дела имеют исключительное значение для благосостояния страны.

«Моя работа и не только моя, а моих коллег, моего коллектива оценена столь высоко. Значит, действительно, результат достигнут. Будем работать над следующими важными задачами», – сказала начальник главного управления анализа и учета налогов Министерства по налогам и сборам Беларуси Ольга Старовойтова.

«Это серьезная оценка труда. Любая награда создает определенную атмосферу в коллективе», – отметил заместитель директора-главного редактора издательского дома Иван Синичкин.

Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Всего более 60 человек удостоились наград.