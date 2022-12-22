Путин заявил о важности совершенствования системы защиты общих информресурсов России и Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин заявил, что очень важно совершенствовать системы защиты общих информационных ресурсов Беларуси и России. Об этом глава государства заявил на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, пишет ТАСС .

«Совершенствование систем защиты общих информационных ресурсов – сегодня это очень актуально», – заявил Путин.