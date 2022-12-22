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Путин заявил о важности совершенствования системы защиты общих информресурсов России и Беларуси
22.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин заявил, что очень важно совершенствовать системы защиты общих информационных ресурсов Беларуси и России. Об этом глава государства заявил на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, пишет
Ранее сообщалось, что
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Об этом российский лидер заявил на встрече с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым
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