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Беларусь обеспечивает себя продовольствием на 96%
22.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь почти на 100% обеспечила себя продовольствием, нарастила экспорт и ищет новые рынки сбыта. Правительство страны отчиталось перед парламентариями о результатах работы за год. На «острые» вопросы сенаторов ответил вице-премьер, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Больше говядины и свинины, молока и сливочного масла, колбас и сыров. В этом году Беларусь нарастила объемы производства практически всех продуктов. Свои вытесняют импортные. Сейчас страна обеспечивает себя продовольствием на 96%.
Растет и экспорт. Беларуси пришлось искать новых покупателей «на карте» мира. Сбыт переориентировали на Россию и другие страны СНГ, нашли новых партнеров и наладили логистические цепочки. За год страна выручила более 21 млрд белорусских рублей – это 560 млрд российских.
«Четвертое, пятое, шестое места в экспортном потенциале мировом по основным направлениям. Вот место Республики Беларусь, и это место народа. Потенциал довольно большой, сделано очень много», – отметил председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый.
Акцент и на сельскую инфраструктуру. Президент поставил задачу перед сенаторами и правительством: магазины на селе должны быть не хуже городских. В первую очередь, по ассортименту. Во все небольшие деревни нужно пустить автолавки.
Такие совместные встречи проводятся раз в месяц. Депутаты выезжают в небольшие городки и деревни, общаются с местными жителями, узнают об их проблемах. Самые острые выносят на обсуждение.
Беларусь поставляет продовольствие в более чем 100 стран мира.
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Правительство страны отчиталось перед парламентариями о результатах работы за год.
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