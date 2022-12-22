Беларусь обеспечивает себя продовольствием на 96%

Растет и экспорт. Беларуси пришлось искать новых покупателей «на карте» мира. Сбыт переориентировали на Россию и другие страны СНГ, нашли новых партнеров и наладили логистические цепочки. За год страна выручила более 21 млрд белорусских рублей – это 560 млрд российских.

«Исчисляется десятками процентов рост относительно аналогичного периода прошлого года. По мясу – на 33%, по колбасным изделиям – под 40%. Очень успешный бизнес. Поэтому нам необходимо добавлять натуральные объемы и сохранить эти цены, чтобы обеспечить прирост валютной выручки в наше государство», – заявил заместитель премьер-министра Беларуси Леонид Заяц.

«Четвертое, пятое, шестое места в экспортном потенциале мировом по основным направлениям. Вот место Республики Беларусь, и это место народа. Потенциал довольно большой, сделано очень много», – отметил председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Русый.

Акцент и на сельскую инфраструктуру. Президент поставил задачу перед сенаторами и правительством: магазины на селе должны быть не хуже городских. В первую очередь, по ассортименту. Во все небольшие деревни нужно пустить автолавки.

«Как найти средства для капитальных вложений в эти объекты, в маленькие отдаленные магазинчики? Одно из таких предложений может освободить на год-два объекты потребкооперации от налога на землю», – рассуждает член Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Хлобукин.

Такие совместные встречи проводятся раз в месяц. Депутаты выезжают в небольшие городки и деревни, общаются с местными жителями, узнают об их проблемах. Самые острые выносят на обсуждение.

Беларусь поставляет продовольствие в более чем 100 стран мира.