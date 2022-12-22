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Работу силового блока проверили в Беларуси

22.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проверили работу силового блока страны. Итоги сегодня обсудили во Дворце Независимости, передает «МИР 24».

«Контртеррористическая операция и развертывание сил немедленного реагирования в случае неожиданного нападения на нашу территорию. Мы должны были взять под контроль те или иные направления, маршем выйти. Были определены места, куда выходят подразделения, вступают в бой, отвоевали и возвращаются», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По легенде учений населенный пункт захватили террористы. Комитет госбезопасности организовал операцию по освобождению. Кроме этого, проверку прошли силы немедленного реагирования белорусской армии. Подразделения подняли по тревоге, и работали они на западе и северо-западе страны. Сейчас учения и контртеррористическая операция завершены. Силовики находятся в местах постоянных дислокаций.



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Итоги антитеррористической операции и развертывания сил немедленного реагирования обсудили в четверг во Дворце Независимости.
 
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