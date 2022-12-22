Работу силового блока проверили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проверили работу силового блока страны. Итоги сегодня обсудили во Дворце Независимости, передает «МИР 24».

«Контртеррористическая операция и развертывание сил немедленного реагирования в случае неожиданного нападения на нашу территорию. Мы должны были взять под контроль те или иные направления, маршем выйти. Были определены места, куда выходят подразделения, вступают в бой, отвоевали и возвращаются», – отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.