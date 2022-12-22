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Работу силового блока проверили в Беларуси
22.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проверили работу силового блока страны. Итоги сегодня обсудили во Дворце Независимости, передает «МИР 24».
По легенде учений населенный пункт захватили террористы. Комитет госбезопасности организовал операцию по освобождению. Кроме этого, проверку прошли силы немедленного реагирования
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Итоги антитеррористической операции и развертывания сил немедленного реагирования обсудили в четверг во Дворце Независимости.
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