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Сколько стоит оливье в странах Содружества?
22.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Встречать Новый год можно по-разному, но мало кто обходится в эту ночь без оливье. Корреспонденты «МИР 24» в странах Содружества отправились в магазин и на рынок, чтобы узнать цену порции салата.
Беларусь, 300 рублей
Белорусы предпочитают традиционный рецепт оливье: с вареной колбасой и маринованными огурцами. Тазик новогоднего салата на семью из четырех человек обойдется в 11,5 белорусских или 300 российских рублей.
Таджикистанцы предпочитают классический рецепт оливье: единственный нюанс – маринованные огурцы заменяют солеными. В этом году ингредиенты для салата подорожали на треть. Порция салата на четырех человек обойдется в 50 сомони или 350 рублей.
Кыргызстан, 673 рубля
В Кыргызстане стандартный набор продуктов для оливье обойдется в 828 сомов. Это 673 рубля. В списке покупок – картофель, морковь, яйца, колбаса, горошек, огурцы и майонез. Расчет – на четырех гостей.
Но так как кыргызстанцы любят мясо, то часто добавляют в салат говядину. Тогда праздничное блюдо будет стоить на 10% больше. Впрочем, от традиции отклоняются многие. Кому-то не нравится горошек или огурцы. На этих ингредиентах можно сэкономить.
Азербайджан, 453 рубля
Оливье в Баку готовят с азербайджанским акцентом. К традиционному набору продуктов добавляют много разных трав. Ведь зелень в республике растет круглый год. Самый дорогой ингредиент блюда – вареная колбаса. Порция салата на четырех человек обойдется в 10 манатов или 453 рубля.
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Корреспонденты «МИР 24» в странах Содружества отправились в магазин и на рынок, чтобы узнать цену порции салата.
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