Сколько стоит оливье в странах Содружества?

Таджикистанцы предпочитают классический рецепт оливье: единственный нюанс – маринованные огурцы заменяют солеными. В этом году ингредиенты для салата подорожали на треть. Порция салата на четырех человек обойдется в 50 сомони или 350 рублей.

Кыргызстан, 673 рубля

В Кыргызстане стандартный набор продуктов для оливье обойдется в 828 сомов. Это 673 рубля. В списке покупок – картофель, морковь, яйца, колбаса, горошек, огурцы и майонез. Расчет – на четырех гостей.

Но так как кыргызстанцы любят мясо, то часто добавляют в салат говядину. Тогда праздничное блюдо будет стоить на 10% больше. Впрочем, от традиции отклоняются многие. Кому-то не нравится горошек или огурцы. На этих ингредиентах можно сэкономить.

Азербайджан, 453 рубля

Оливье в Баку готовят с азербайджанским акцентом. К традиционному набору продуктов добавляют много разных трав. Ведь зелень в республике растет круглый год. Самый дорогой ингредиент блюда – вареная колбаса. Порция салата на четырех человек обойдется в 10 манатов или 453 рубля.