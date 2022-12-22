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Белорусские военные успешно справились с внезапной проверкой боеготовности
22.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские военные успешно прошли внезапную проверку боеготовности. Как отрабатывали систему государственного реагирования, сегодня обсуждали во Дворце Независимости, передает «МИР 24».
Перед инженерными частями стояли непростые задачи. Погодные условия усложняли работу. Проверки боеготовности вооруженных сил в Беларуси будут продолжаться.
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Проверки боеготовности вооруженных сил в Беларуси будут продолжаться.
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