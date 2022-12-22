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Белорусские военные успешно справились с внезапной проверкой боеготовности

22.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские военные успешно прошли внезапную проверку боеготовности. Как отрабатывали систему государственного реагирования, сегодня обсуждали во Дворце Независимости, передает «МИР 24».

«Мы не исключаем, что против нашей страны может быть развернута агрессия, поэтому мною было принято решение провести проверку сил немедленного реагирования. Я точно знаю, что все было абсолютно закрыто, скрыто – все как в военное время. Были подняты соответствующие подразделения с определенной задачей – выход, переправа двух подразделений через Неман и Березину, понтонные мосты, которые должны были быть возведены быстро и обеспечить переход, а также мы прикрывали южное направление», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Перед инженерными частями стояли непростые задачи. Погодные условия усложняли работу. Проверки боеготовности вооруженных сил в Беларуси будут продолжаться.



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Проверки боеготовности вооруженных сил в Беларуси будут продолжаться.
 
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