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Погода в СНГ: север Казахстана сковали сильные морозы, Беларусь накрыл плотный туман

23.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве хмурая оттепель, на градусниках плюс три, под ногами жидкая каша из снега и воды. Какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Новые испытания приготовила погода жителям севера Казахстана – там морозы до минус 25. Из-за резкого ветра и стужи школьников начальных классов отправили на дистанционное обучение.

Из-за непогоды закрыли трассы в Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях. Службы МЧС в максимальной готовности. За ноябрь и декабрь спасатели эвакуировали со снежных дорог 900 человек.

Беларусь

В Беларуси оттепель, сегодня – до плюс четырех. На большей части страны – туман, местами гололедица.

А вот в лесу снег тает не так быстро. Диким животным тяжело ходить на длинные расстояния в поисках пищи. Помогают лесники – оборудовали кормушки для зерна. Обычно их размещают там, где больше всего зверей. Это самые недоступные для человека части леса.



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Какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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