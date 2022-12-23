Премьер-министр Беларуси навестил пациентов центра реабилитации в рамках акции «Наши дети»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр Беларуси присоединился к республиканской акции «Наши дети». Роман Головченко посетил центр медицинской реабилитации «Пралеска», передает «МИР 24».

Там проходят лечение дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и зрения. Помогают пациентам с ортопедической патологией. Но это не мешает ребятам петь, рассказывать стихи и водить новогодние хороводы. Станцевал и глава правительства. Роман Головченко приехал не с пустыми руками. Он подарил маленьким пациентам сладкие наборы и книги. Самому центру вручил сертификат на 20 тысяч белорусских рублей (520 тысяч российских рублей) на закупку оборудования.

«Самое важное, чтобы вы не забывали, чему вас здесь научат: физкультуре, процедурам, гимнастикам, чтобы вы продолжали это обязательно делать дома. Поэтому хочу вам пожелать огромного здоровья. Растите здоровыми, потому что за вами будущее нашей страны. Будьте патриотами, любите свою родину, дорожите собой. Всего вам доброго», – заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Республиканская благотворительная акция «Наши дети» в Беларуси продлится до 15 января. В это время руководители министерств, местные власти, представители общественных организаций посетят детские дома-интернаты, больницы, центры реабилитации. И поздравят ребят с Новым годом и Рождеством.