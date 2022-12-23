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Премьер-министр Беларуси навестил пациентов центра реабилитации в рамках акции «Наши дети»
23.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси присоединился к республиканской акции «Наши дети». Роман Головченко посетил центр медицинской реабилитации «Пралеска», передает «МИР 24».
Там проходят лечение дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и зрения. Помогают пациентам с ортопедической патологией. Но это не мешает ребятам петь, рассказывать стихи и водить новогодние хороводы. Станцевал и глава правительства. Роман Головченко приехал не с пустыми руками. Он подарил маленьким пациентам сладкие наборы и книги. Самому центру вручил сертификат на 20 тысяч белорусских рублей (520 тысяч российских рублей) на закупку оборудования.
Республиканская благотворительная акция «Наши дети» в Беларуси продлится до 15 января. В это время руководители министерств, местные власти, представители общественных организаций посетят детские дома-интернаты, больницы, центры реабилитации. И поздравят ребят с Новым годом и Рождеством.
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Он подарил маленьким пациентам сладкие наборы и книги.
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