«Рождественские старты»: в Беларуси начался зимний сезон для легкоатлетов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Открытые республиканские соревнования «Рождественские старты» – это один из этапов подготовки белорусской команды к Олимпийским играм и старт зимнего сезона для легкоатлетов. Как прошли соревнования, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Друзья в жизни, соперники в спорте. Сегодня мастера тройного прыжка – белорус Максим Нестеренко и россиянин Алексей Федоров – опять борются за места на пьедестале. Удача улыбнулась местному атлету. При этом Максим совсем немного не дотянул до личного рекорда.

«Рекордов на зиму не ставлю и не планирую. Буду прыгать в своем обычном режиме. План есть – показать достойный результат, который будет конкурировать на европейской арене. Хотя бы на уровне 16.80, 16.90. А летом будет полноценная подготовка. Планирую выполнить олимпийский норматив. Зависит от того, сможем ли мы туда поехать», – сказал участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Максим Нестеренко.



Его главный соперник – Алексей Федоров из Смоленска. Достойной борьбы не получилось. Подвела травма.