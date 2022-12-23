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«Рождественские старты»: в Беларуси начался зимний сезон для легкоатлетов

23.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Открытые республиканские соревнования «Рождественские старты» – это один из этапов подготовки белорусской команды к Олимпийским играм и старт зимнего сезона для легкоатлетов. Как прошли соревнования, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Друзья в жизни, соперники в спорте. Сегодня мастера тройного прыжка – белорус Максим Нестеренко и россиянин Алексей Федоров – опять борются за места на пьедестале. Удача улыбнулась местному атлету. При этом Максим совсем немного не дотянул до личного рекорда.

«Рекордов на зиму не ставлю и не планирую. Буду прыгать в своем обычном режиме. План есть – показать достойный результат, который будет конкурировать на европейской арене. Хотя бы на уровне 16.80, 16.90. А летом будет полноценная подготовка. Планирую выполнить олимпийский норматив. Зависит от того, сможем ли мы туда поехать», – сказал участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Максим Нестеренко.

Его главный соперник – Алексей Федоров из Смоленска. Достойной борьбы не получилось. Подвела травма.

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«За несколько дней до соревнований почувствовал боль в голеностопном суставе. Я надеялся, что боль отпустит, мне станет легче. Надеялись на чудо. Приехали. Прогресс ощутимый, заметный, но этого недостаточно, чтобы комфортно себя чувствовать в секторе и прыгать. И так как начало сезона, мы решили не рисковать и отказаться от соревнований», – пояснил бронзовый призер чемпионата Европы Алексей Федоров.

Эльвира Герман сегодня празднует двойной успех: золото на трехсотметровке и победа в беге с барьерами на 60 метров. Хотя эта дисциплина не самая ее любимая.

«Это буквально вторая неделя, как я была в «шиповке». Поэтому в целом я довольна своим выступлением. Скорее, эти соревнования для меня как контрольная тренировка, то есть я специально к ним не готовилась. Сейчас усиленно готовлюсь к Чемпионату Беларуси и к Кубку Беларуси, который будет проводиться в конце зимы», – поделилась чемпионка Европейских игр-2019 Эльвира Герман.

Уникальность этих «Рождественских стартов» в их необычных дисциплинах. Например, соревновались в пятерном прыжке или беге на 150 метров. Для тренеров это отличная возможность определить способность и уровень выносливости атлета в нестандартных условиях.

«Упор идет на традиционно сильные дисциплины в белорусской легкой атлетике. Это прежде всего метание, многоборье, барьерный бег, марафонский бег, различные виды прыжков. У нас 15-20 человек, которые будут готовиться к Олимпиаде, и большая половина из них готовы претендовать на медали», – сказал государственный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Игорь Сиводедов.

Многие лидеры белорусской сборной сейчас на учебно-тренировочных сборах за границей. Они не участвовали в этих соревнованиях. Зимний сезон только начался.



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Теги: Брест
 
 
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Уникальность этих «Рождественских стартов» в их необычных дисциплинах. Например, соревновались в пятерном прыжке или беге на 150 метров.
 
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