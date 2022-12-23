Правительство Беларуси дополнительно рассмотрит систему оплаты труда госслужащих и военнослужащих

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил решить все вопросы с зарплатой и денежным довольствием бюджетников, информирует «МИР 24».

В этом году в Беларуси несколько раз повышали пенсии. Увеличили оплату труда для воспитателей детских дошкольных учреждений. А ковидные надбавки для медиков трансформировались в другие виды доплат. Сумма расходов на зарплаты из бюджета оказалась больше запланированной. Но это стало посильным для экономики.

«Заводы, фабрики, сельское хозяйство и так далее должны быть в приоритете. Так у нас сложилось (и в законодательном плане): бюджетники, их заработная плата, военнослужащие, денежное довольствие привязаны к этим категориям реального сектора экономики. Обязательно, почему я собрал вас, чтобы мы здесь не разбалансировали систему. Она уже сложилась – определенная система в силовых структурах. Есть определенный баланс, есть какое-то равновесие», – заявил Александр Лукашенко.

Правительство дополнительно рассмотрит систему оплаты труда госслужащих и военнослужащих. Соответствующие предложения нужно внести в первом квартале следующего года.