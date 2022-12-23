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Правительство Беларуси дополнительно рассмотрит систему оплаты труда госслужащих и военнослужащих
23.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил решить все вопросы с зарплатой и денежным довольствием бюджетников, информирует «МИР 24».
В этом году в Беларуси несколько раз повышали пенсии. Увеличили оплату труда для воспитателей детских дошкольных учреждений. А ковидные надбавки для медиков трансформировались в другие виды доплат. Сумма расходов на зарплаты из бюджета оказалась больше запланированной. Но это стало посильным для экономики.
Правительство дополнительно рассмотрит систему оплаты труда госслужащих и военнослужащих. Соответствующие предложения нужно внести в первом квартале следующего года.
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Александр Лукашенко поручил решить все вопросы с зарплатой и денежным довольствием бюджетников.
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