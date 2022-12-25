Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 19 по 25 декабря 2022 года

Источник материала: ProBusiness



Фото из архива героев

Новогодние бизнесы, секреты хорошего руководителя и хобби на века. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Узнали, что в 2022-м происходит на рынке живых елей. Своим мнением поделились предприниматели , которые не первый год зарабатывают на волшебном празднике и главном его атрибуте. А еще мы выяснили , кто и зачем заказывает Деда Мороза и можно ли на этом бизнесе сейчас заработать.

Брокерам с лицензией хотят дать возможность работать с криптовалютами и токенами.

Уход IT-компаний и модных брендов, странности с McDonald’s, а также рост промышленных площадей: почитайте , чем запомнился 2022 год в коммерческой недвижимости.

Полезное для бизнеса

Стать руководителем — большая работа. Оставаться настоящим руководителем (а не номинальным) — это еще больше труда. Как только человек занимает руководящую должность, он уже обязан постоянно расти сам и заниматься ростом бизнеса, поскольку теперь от этого зависит не только его личное процветание (или его семьи), но и благополучие каждого сотрудника. Порой человек упирается в какие-то преграды, внешние или внутренние. Рассказываем , как с этим бороться.

Истории бизнеса

Это семейное дело начиналось как хобби. Александр и Алеся Шилины из Лиды очень хотели обустроить свой дом — креативно и необычно. У него — руки, у нее — масса идей. Сделали стол, потом комод. Изделия молодого мастера заинтересовали соседей, позже поступил первый заказ. Александр купил более серьезное оборудование, переехал из гаража в арендованный цех. Уверенности добавило сотрудничество с известным белорусским дизайнером и архитектором — она предложила выставить мебель в своей интерьерной галерее. Сегодня супруги ведут переговоры с российским маркетплейсом дизайнерской мебели и рассчитывают на заметный рост продаж. О том, как создатели локального бренда Karani dreva доносят ценность своих изделий до аудитории, читайте в нашей истории.

Для чего женщины (и не только) ходят в салоны красоты? Создательница и руководитель салона красоты «Крем» из Минска Ольга Шостакович считает, что во многом для того, чтобы «побаловать себя», получить положительные эмоции и зарядиться энергией. Поговорили с Ольгой о трудностях этого бизнеса, поиске сотрудников, сложных клиентах и том, куда предпринимателя могут привести мечты.

Необычное для бизнеса

Многие помнят кризисы 2008, 2011 годов. Тогда успешно сработала стратегия экономии (ужаться и переждать трудные времена). Сейчас в тренде быстрые решения. Компании ломают голову, как с минимальными бюджетами, а иногда и с упадническими настроениями у сотрудников, разрабатывать и внедрять прорывные продукты? Некоторые CEO убеждены, что сделать это дорого и долго. Это правда, если не пользоваться трендовыми мировыми практиками по быстрой разработке MVP, тестированием еще сырого продукта и запуском «производства» сразу после того, как клиент сказал «Да». Читайте в нашей статье, как сделать все совершенно иначе.

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