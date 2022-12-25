ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 19 по 25 декабря 2022 года

25.12.2022 09:43 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 19 по 25 декабря 2022 года
Фото из архива героев

Новогодние бизнесы, секреты хорошего руководителя и хобби на века. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Узнали, что в 2022-м происходит на рынке живых елей. Своим мнением поделились предприниматели, которые не первый год зарабатывают на волшебном празднике и главном его атрибуте. А еще мы выяснили, кто и зачем заказывает Деда Мороза и можно ли на этом бизнесе сейчас заработать.

Брокерам с лицензией хотят дать возможность работать с криптовалютами и токенами.

Уход IT-компаний и модных брендов, странности с McDonald’s, а также рост промышленных площадей: почитайте, чем запомнился 2022 год в коммерческой недвижимости.

Полезное для бизнеса

Стать руководителем — большая работа. Оставаться настоящим руководителем (а не номинальным) — это еще больше труда. Как только человек занимает руководящую должность, он уже обязан постоянно расти сам и заниматься ростом бизнеса, поскольку теперь от этого зависит не только его личное процветание (или его семьи), но и благополучие каждого сотрудника. Порой человек упирается в какие-то преграды, внешние или внутренние. Рассказываем, как с этим бороться.

Истории бизнеса

Это семейное дело начиналось как хобби. Александр и Алеся Шилины из Лиды очень хотели обустроить свой дом — креативно и необычно. У него — руки, у нее — масса идей. Сделали стол, потом комод. Изделия молодого мастера заинтересовали соседей, позже поступил первый заказ. Александр купил более серьезное оборудование, переехал из гаража в арендованный цех. Уверенности добавило сотрудничество с известным белорусским дизайнером и архитектором — она предложила выставить мебель в своей интерьерной галерее. Сегодня супруги ведут переговоры с российским маркетплейсом дизайнерской мебели и рассчитывают на заметный рост продаж. О том, как создатели локального бренда Karani dreva доносят ценность своих изделий до аудитории, читайте в нашей истории.

Для чего женщины (и не только) ходят в салоны красоты? Создательница и руководитель салона красоты «Крем» из Минска Ольга Шостакович считает, что во многом для того, чтобы «побаловать себя», получить положительные эмоции и зарядиться энергией. Поговорили с Ольгой о трудностях этого бизнеса, поиске сотрудников, сложных клиентах и том, куда предпринимателя могут привести мечты.

Необычное для бизнеса

Многие помнят кризисы 2008, 2011 годов. Тогда успешно сработала стратегия экономии (ужаться и переждать трудные времена). Сейчас в тренде быстрые решения. Компании ломают голову, как с минимальными бюджетами, а иногда и с упадническими настроениями у сотрудников, разрабатывать и внедрять прорывные продукты? Некоторые CEO убеждены, что сделать это дорого и долго. Это правда, если не пользоваться трендовыми мировыми практиками по быстрой разработке MVP, тестированием еще сырого продукта и запуском «производства» сразу после того, как клиент сказал «Да». Читайте в нашей статье, как сделать все совершенно иначе.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новогодние бизнесы, секреты хорошего руководителя и хобби на века. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Визит» на МКС и вкусные подарки: Лукашенко посетил Центр подготовки космонавтов в Звездном городке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.12.2022
Mir24.TV Belarus
25.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика