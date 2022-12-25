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«Визит» на МКС и вкусные подарки: Лукашенко посетил Центр подготовки космонавтов в Звездном городке
25.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Звездном городке в Подмосковье президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с шестью белорусскими претендентками в космонавты. Он увидел, как проходят тренировки и даже побывал на МКС, правда, на ее земной копии, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Потенциальных космонавтов перегрузками не испугать. В центрифуге – одна из белорусских кандидаток на полет. Девушка с заданием справилась. Президент подготовку оценил.
Всего в центре сейчас проходят отбор шесть белорусок. Александр Лукашенко пообщался со всеми. Основного кандидата на полет в космос и дублера определят после Нового года.
«Вы не переживайте. Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Одна полетит, а пять будут переживать. Не переживайте – всем работы хватит. Не расстраивайтесь! Будут проблемы – скажете», – отметил Лукашенко.
Александр Лукашенко побывал в копии российской части МКС. Модули сделаны точь-в-точь, как на орбите. Один – жилой. Космонавт белорусского происхождения
Историю развития МКС президенту рассказали в подробностях: с чего начиналось и как работает сейчас. Лукашенко интересовался всеми деталями. А в гидролаборатории макеты помещаются на платформу и опускаются в бассейн для проведения тренировок. Все выполнено в натуральную величину. Скафандр весит около 120 килограммов. Президенту предложили попробовать управлять кораблем. Он уступил эту возможность сыну Николаю. Задача – сориентировать корабль, чтобы он подошел к станции. Имитация стыковки выполнена успешно. На память о своем визите Александр Лукашенко оставил пожелания.
«Не знаю, чего вам пожелать: счастья или успехов. Надо и счастье, и успех. Так и напишем», – отметил белорусский лидер.
Среди белорусок-кандидатов на полет в космос две бортпроводницы, государственный судебный эксперт, два врача и младший научный сотрудник академии наук.
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Президент Беларуси встретился с шестью белорусскими претендентками в космонавты, увидел, как проходят тренировки и побывал на земной копии МКС.
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