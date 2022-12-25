Католическое Рождество: в Беларуси центром торжеств стал собор Пресвятой Девы Марии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Католический мир встречает Рождество . Праздничные мессы идут и в костелах Беларуси – всего их более 500. Центр торжеств – в Минске, в соборе Пресвятой Девы Марии. С какими чувствами пришли верующие, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Собираться на литургию католики начали еще с вечера, сразу после праздничного семейного ужина. В канун Рождества у них заканчивается период адвента – это четыре недели поста и покаяния.

В эту ночь, согласно писанию, произошло чудо рождения Христа. Люди пришли на мессу, чтобы стать его частью и помолиться о самом заветном желании.

«Бог никогда не говорил, что нужно как-то отмечать праздник, просто надо молиться, просить добра, здоровья своим близким», – сказал прихожанин Дмитрий.

«Здоровья, счастья, любви, радости, мира во всем мире!», – поделилась прихожанка Наталья.

«Мы православные, но пришли, чтобы посмотреть на торжество», – отметила прихожанка Тамара.

Начало праздника – у входа в собор. Здесь по традиции установили главный символ Рождества – вертеп. Это макет Вифлеемского хлева с фигурками Марии и Иосифа. А перед мессой священник укладывает в ясли фигурку младенца Христа, этот обязательный ритуал повторяют в каждом храме.

«Традиция делать рождественский вертеп исходит от святого Франциска, который хотел показать людям, как все это происходило. Вертеп делали в пещере, где были животные, сено, как в хлеву. Чтобы люди могли прочувствовать, как проходило Рождество», – рассказал ксендз Дмитрий Дубовик.

В центре костела – свеча с частичкой Вифлеемского огня. До праздника она путешествовала по Беларуси. Лампаду с пламенем привезли католические скауты. Это символ света, добра и равенства. Каждый верующий смог зажечь от него свечу и забрать домой.

Праздновать Рождество верующие будут еще восемь дней до 1 января. В этот период службы проходят особо торжественно, духовенство облачается в праздничное белое одеяние, а верующие совершают добрые дела и навещают родных.