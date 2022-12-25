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Католическое Рождество: в Беларуси центром торжеств стал собор Пресвятой Девы Марии
25.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Собираться на литургию католики начали еще с вечера, сразу после праздничного семейного ужина. В канун Рождества у них заканчивается период адвента – это четыре недели поста и покаяния.
В эту ночь, согласно писанию, произошло чудо рождения Христа. Люди пришли на мессу, чтобы стать его частью и помолиться о самом заветном желании.
«Бог никогда не говорил, что нужно как-то отмечать праздник, просто надо молиться, просить добра, здоровья своим близким», – сказал прихожанин Дмитрий.
«Здоровья, счастья, любви, радости, мира во всем мире!», – поделилась прихожанка Наталья.
«Мы православные, но пришли, чтобы посмотреть на торжество», – отметила прихожанка Тамара.
Начало праздника – у входа в собор. Здесь по традиции установили главный символ Рождества – вертеп. Это макет Вифлеемского хлева с фигурками Марии и Иосифа. А перед мессой священник укладывает в ясли фигурку младенца Христа, этот обязательный ритуал повторяют в каждом храме.
В центре костела – свеча с частичкой Вифлеемского огня. До праздника она путешествовала по Беларуси. Лампаду с пламенем привезли католические скауты. Это символ света, добра и равенства. Каждый верующий смог зажечь от него свечу и забрать домой.
Праздновать Рождество верующие будут еще восемь дней до 1 января. В этот период службы проходят особо торжественно, духовенство облачается в праздничное белое одеяние, а верующие совершают добрые дела и навещают родных.
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Католический мир встречает Рождество. Праздничные мессы идут и в костелах Беларуси – всего их более 500.
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