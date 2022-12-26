Спрос на свежие зелень и овощи резко вырос перед праздниками в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В преддверии праздников в Беларуси резко вырос спрос на свежие зелень и овощи. Лидер новогодней корзины – огурец. Так, в минской теплице даже увеличили объемы посевов, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Проверим огурец на вкус. Отрываем, но только с хвостиком! Казалось бы, зачем он мне. В магазине покупатели именно так и думают. Но если доплатить за этот грамм, огурец остается природно законсервированным. Вид и вкус сохранит на несколько дней дольше.

Овощи из теплицы уже через несколько часов оказываются в магазине. Такой подход помогает продлить свежесть и вкус товара.

«В зимний период мы выращиваем гладкий среднеплодный огурец. Он более устойчив к болезням, урожайность выше. Выращивается под большой освещенностью, подогревом почвенным», – отметила овощевод цеха защищенного грунта минского парниково-тепличного комбината Наталья Лосенкова.

В декабре дополнительное искусственное «солнце» включается на 20 часов в сутки. На качестве овощей сказывается и технология выращивания.

«Следим за рабочими процессами: за температурным режимом, влажностью, автономная котельная у нас подает свое тепло. Если автоматика не справляется, то мы здесь можем в ручном режиме что-то добавить, убавить», – рассказал оператор технологического оборудования минского парниково-тепличного комбината Александр Мажеев.

«На предприятиях существует служба агрохимиков. Их задача: ежедневно проверять питательные растворы, которыми мы поливаем наши растения. Производится контроль наличия элементов питания в минераловатном субстрате», – отметил заместитель генерального директора по производству Андрей Морозов.

Чтобы продукция выросла экологически чистой, в теплицах расселяют энтомофагов. Полезные насекомые сами, без химии, уничтожают вредителей: белокрылку, тлю и клещей.

«Ввиду импортозамещения и возникающих сложностей с поставками различных видов удобрений все предприятия Минского парниково-тепличного комбината переориентировались на собственных производителей минеральных удобрений. И в очень больших объемах используем минеральные удобрения Российской Федерации», – сказал Андрей Морозов.

Объемы продаж в предновогодние дни увеличились на 30%. Потому работают без выходных. Собирают не только овощи, но и зелень.

«Самая популярная культура – это у нас салат. В неделю мы его сдаем 25 тысяч штук в магазины. В каждом пакете у нас 150 – 200 граммов», –рассказала овощевод на салатной линии минского парниково-тепличного комбината Анна Шклярик.

Продукция комбината расходится по супермаркетам, магазинам, рынкам и школьным комбинатам страны. Если появятся заявки, комбинат готов обеспечить свежими овощами и зеленью и российских потребителей.