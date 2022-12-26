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Спрос на свежие зелень и овощи резко вырос перед праздниками в Беларуси
26.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В преддверии праздников в Беларуси резко вырос спрос на свежие зелень и овощи. Лидер новогодней корзины –
Проверим огурец на вкус. Отрываем, но только с хвостиком! Казалось бы, зачем он мне. В магазине покупатели именно так и думают. Но если доплатить за этот грамм, огурец остается природно законсервированным. Вид и вкус сохранит на несколько дней дольше.
Овощи из теплицы уже через несколько часов оказываются в магазине. Такой подход помогает продлить свежесть и вкус товара.
В декабре дополнительное искусственное «солнце» включается на 20 часов в сутки. На качестве овощей сказывается и технология выращивания.
«На предприятиях существует служба агрохимиков. Их задача: ежедневно проверять питательные растворы, которыми мы поливаем наши растения. Производится контроль наличия элементов питания в минераловатном субстрате», – отметил заместитель генерального директора по производству Андрей Морозов.
Чтобы продукция выросла экологически чистой, в теплицах расселяют энтомофагов. Полезные насекомые сами, без химии, уничтожают вредителей: белокрылку, тлю и клещей.
Объемы продаж в предновогодние дни увеличились на 30%. Потому работают без выходных. Собирают не только овощи, но и зелень.
Продукция комбината расходится по супермаркетам, магазинам, рынкам и школьным комбинатам страны. Если появятся заявки, комбинат готов обеспечить свежими овощами и зеленью и российских потребителей.
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Лидер новогодней корзины – огурец. Так, в минской теплице даже увеличили объемы посевов.
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