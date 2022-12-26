Гражданами Беларуси стали еще 220 иностранцев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вместо вида на жительство – гражданство: еще 220 иностранцев официально стали белорусами. Такой указ подписал президент страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

«Хочу быть гражданином Беларуси! Люди хорошие», – так украинец Владимир Иванович написал в мае в отделе по миграции. А сегодня узнал, что стал белорусом. Впервые он приехал в Минск почти полвека назад, на службу в армии. Долго метался между странами, но выбрал Беларусь. Здесь и нашел свою любовь.

«Мне в 50 лет дочку раз, и подарила! Разница: сын уже скоро на пенсии. И такая маленькая. Зато папе радость на старость лет», – рассказал Владимир Гнездилов.

Все свободное время Владимир Иванович посвящает дочке. Тем более, что работа позволяет. Смены – две через две. В трудовой книжке уже список разных профессий. Электрик, плотник, охранник, шахтер. На пенсии устроился кочегаром. Такой трудовой стаж не мог не сказаться на здоровье.

«На руке делали операцию, надо было платить. Потому что не было договора между Беларусью и Украиной. А если я гражданин, мне дается бесплатно, всё могу».

Белоруска по паспорту теперь и Ануш Айвазян. Работает помощником воспитателя в детском саду. У самой двое детей. Долгое время была в декрете, и гражданство оформить не получалось.

«В планах всегда было получать гражданство. Когда рождается третий ребенок, есть капитал. Когда ты имеешь вид на жительство, ты не получаешь. Один родитель должен быть гражданином Республики Беларусь. У меня двое детей», – сказала Ануш Айвазян.