|
Гражданами Беларуси стали еще 220 иностранцев
26.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вместо вида на жительство – гражданство: еще 220 иностранцев официально стали белорусами. Такой указ подписал президент страны, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
«Хочу быть гражданином Беларуси! Люди хорошие», – так украинец Владимир Иванович написал в мае в отделе по миграции. А сегодня узнал, что стал белорусом. Впервые он приехал в Минск почти полвека назад, на службу в армии. Долго метался между странами, но выбрал Беларусь. Здесь и нашел свою любовь.
Все свободное время Владимир Иванович посвящает дочке. Тем более, что работа позволяет. Смены – две через две. В трудовой книжке уже список разных профессий. Электрик, плотник, охранник, шахтер. На пенсии устроился кочегаром. Такой трудовой стаж не мог не сказаться на здоровье.
«На руке делали операцию, надо было платить. Потому что не было договора между Беларусью и Украиной. А если я гражданин, мне дается бесплатно, всё могу».
Белоруска по паспорту теперь и Ануш Айвазян. Работает помощником воспитателя в детском саду. У самой двое детей. Долгое время была в декрете, и гражданство оформить не получалось.
«В планах всегда было получать гражданство. Когда рождается третий ребенок, есть капитал. Когда ты имеешь вид на жительство, ты не получаешь. Один родитель должен быть гражданином Республики Беларусь. У меня двое детей», – сказала Ануш Айвазян.
Ануш родилась рядом с озером Севан. В Беларуси свои традиции не забывает. Готовит и местную кухню. Дети особенно любят драники. Помогает муж. Шутят: познакомились два армянина именно в Минске.
«У нас не было работы в основном. Поэтому мы и переехали сюда», – объяснила Ануш.
Теперь получить гражданство смогут и дети. Для этого в семье должен быть белорусом хотя бы один из родителей. Примеров семей иностранцев, которые нашли второй дом в Беларуси, много.
«Органами внутренних дел продолжается выполнение поручения президента по оперативному рассмотрению ходатайства иностранных граждан и лиц без гражданства о приеме в гражданство Республики Беларусь. При этом им оказываются необходимые консультации, помощь в подготовке соответствующих документов», – отметил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.
Свыше 7300 иностранцев получили гражданство Беларуси. И это почти за полтора года, когда президент взял этот вопрос на свой контроль. Больше всего среди них украинцев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За полтора года гражданство Беларуси получили более 7300 человек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)