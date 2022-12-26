ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как производят синтетические алмазы, которые трудно отличить от настоящих?

26.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В 1953 году шведы впервые вырастили лабораторный алмаз. В новом выпуске программы «[Не]Фантастика» – разбираемся, как сейчас создаются эти синтетические аналоги в Научно-практическом центре по материаловедению НАН Беларуси. Подробности узнал корреспондент «МИР 24» Руслан Турков.

  • Правда ли, что синтетический алмаз со временем рассыпается?
  • В чем необходимость его создания?
  • И какие потребуются материалы?


ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И почему на протяжении четырех дней их необходимо оберегать, словно младенцев? Рассказываем в новом выпуске программы «[Не]Фантастика».
 
Новости дня
Новости разные
 
Виды огневзломостойких сейфов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.12.2022
Mir24.TV Belarus
26.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика