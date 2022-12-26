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Как производят синтетические алмазы, которые трудно отличить от настоящих?
26.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В 1953 году шведы впервые вырастили лабораторный алмаз. В новом выпуске программы
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И почему на протяжении четырех дней их необходимо оберегать, словно младенцев? Рассказываем в новом выпуске программы «[Не]Фантастика».
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