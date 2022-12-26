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Радио «МИР» в Беларуси присоединилось к «Новогоднему чуду»

26.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Радио «МИР» в Беларуси участвует в благотворительной акции «Новогоднее чудо». Коллеги собрали подарки для ребят из детских домов. Праздничная почта расположилась в одном из торговых центров Минска.

Игрушки, книжки, настольные игры, конфеты. Принести можно все, что порадует детей, а взамен получить трогательное «спасибо» в виде открытки. Их своими руками смастерили малыши из домов-интернатов. Пополнить корзину подарками и создать праздник решили и ведущие радио «МИР».

«Мы делаем самую мудрую, самую добрую, нужную, экологичную акцию. Помогаем детишкам, которые по каким-то причинам остались без родителей, без пам, без мам, и находятся в домах-интернатах. Это более 200 детей из Брестской и Гродненской области. И вы, дорогие мои друзья, можете присоединиться к нам», – говорит ведущая музыкальных программ радио «МИР» в Беларуси Ирина Клёнова.

Поучаствовать в акции может любой желающий. В детские дома подарки передадут в канун Нового года – 30 декабря.



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Теги: Минск
 
 
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Поучаствовать в благотворительной акции может любой желающий. Подарки в детские дома передадут в канун Нового года.
 
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