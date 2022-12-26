Древние часы, чудотворная икона и самый большой вертеп: пять причин посетить Фарный костел в Гродно

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Гродно – первый белорусский город, приветствующий Вифлеемский огонь в канун католического Рождества. Его привозят в костел Святого Франциска Ксаверия, который в народе еще называют Фарным. Побывать в храме, узнать его историю, увидеть механический вертеп – рассказываем об этих и других причинах побывать в удивительном месте.

Причина №1: полюбоваться архитектурой в стиле барокко

Костел Святого Франциска Ксаверия находится в историческом центре Гродно и привлекает туристов своей величественностью и ярким цветом башен. На его строительство монахам-иезуитам понадобилось 27 лет. В 1700 году здесь прошла первая служба, а через пять лет костел освятили. На церемонии присутствовали король Речи Посполитой Август II Сильный и российский император Петр I.

Строительство башен было закончено значительно позже освящения храма: в середине восемнадцатого века. «Они построены в стиле, который в науке получил название «виленское барокко». Это очень легкий, ажурный стиль. Нам кажется, что они вылеплены из какого-то пластического материала», – рассказывает ведущий научный сотрудник Гродненского государственного музея истории религий Игорь Гончарук.

Скульптура Франциска Ксаверия, в честь которого и освятили храм, находится в верхней нише. Это один из самых почитаемых католических святых.

15 декабря 1990 года папа римский Иоанн Павел II присвоил Фарному костелу статус Малой базилики, а уже через год храм стал Кафедральным – то есть главным собором Гродно.

Причина №2: рассмотреть внутреннее убранство Фарного костела

Время практически не тронуло внутреннее убранство костела. Всего в храме 13 алтарей. Главный заслуживает особого внимания – его изготовил немецкий скульптор Ян Шмидт.

«Алтарь от нижней ступеньки до последнего лучика вверху составляет 21 метр в высоту. В нем находится 50 скульптур. В основном все они сделаны из липы. Наверху расположены ангелочки, вырезанные из дуба – они очень тяжелые», – говорит настоятель костела Святого Франциска Ксаверия ксендз Ян Кучинский.

Скульптуры проработаны до мельчайших деталей: глаза, пальцы, брови, даже мелкие морщинки. Фигуры кажутся живыми и как будто наблюдают за посетителями – это отличительная черта позднего барокко.

В 2006 году случилась трагедия: при пожаре сильно пострадало правое крыло алтаря. На восстановление каждой скульптуры понадобилось около полугода. После этого алтарь позолотили. Кстати, такая мера была предусмотрена еще договором XVII века, но тогда у монахов не хватило средств. В наши дни, благодаря меценатам, условие наконец-то было выполнено.

Причина №3: увидеть чудотворную икону Конгрегатской Божией Матери

Третья причина посетить Фарный костел в Гродно – поклониться чудотворной иконе Конгрегатской Божией Матери. Это копия образа Матери Божьей Снежной из римской базилики Санта-Мария-Маджоре – одного из древнейших христианских храмов. Сама по себе икона – небольшая, написана масляными красками на медной пластине.

В середине XVII века икону из Рима на территорию современной Беларуси привезли доминиканцы. Святыня побывала в руках разных людей. Последним владельцем стал шляхтич Войтех Желяровский, который жил в деревне под Гродно. Он-то и завещал образ иезуитскому ордену.

«Мы видим, что вокруг иконы висят металлические вещи – ручки, ножки, голова, еще что-то. Это вотум – знак благодарности Матери Божьей за полученное какое-то исцеление. Считается, что человек отдает частицу себя в знак благодарности за исцеление, за чудо», – объясняет священнослужитель.

Такие благодарности приносили и триста лет назад. Летом 1664 года специальная комиссия под присягой зафиксировала 180 чудесных событий. Настоятелю костела Яну Кучинскому каждый год рассказывают две-три истории. Чаще всего это избавление от болезней, рождение детей и обретение семейного счастья.

Причина №4: услышать, как бьется «сердце» Гродно

В Фарном костеле находятся самые древние часы Европы. Путь к ним непростой – нужно преодолеть 110 ступеней по винтовой лестнице. Часовой механизм запустили еще в XVI веке. Такой же есть в лондонском музее, но там часы – уже экспонат, а в Гродно «живой организм».

Настоятель костела Святого Франциска Ксаверия ксендз Ян Кучинский знает все особенности работы часов. «Первая часть – самая основная, полностью отвечает за весь механизм, – поясняет он. – Вторая ответственна за бой каждого квадранта: часы бьют каждые 15 минут. Потом включается механизм, который отстукивает каждый час – тогда звучит большой колокол».

Трос накручивают раз в три дня на полтора ряда. Он поднимает гирю. Благодаря маятнику, она с каждой секундой опускается. Так механизм приводится в движение.

Здесь каждый миллиметр имеет значение, ведь однажды «сердце» Гродно остановилось на 150 лет. Время, дожди и морозы потрепали механизм. Его запустили снова в 1989 году, и сейчас часы точно отсчитывают время.

Причина №5: посмотреть на самый большой механический вертеп

Пятая причина посетить рождественский Гродно – увидеть самый большой механический вертеп в Беларуси. Он установлен в костеле Пресвятого Искупителя. Здесь около 200 фигурок и деталей: Адам с Евой, Вавилонская башня, Ноев ковчег. Вертеп отражает не только библейские сюжеты, но и картины современного мира. Фигуры в национальных костюмах символизируют народы, которые ждут рождения Христа.

«Тут есть фигурки, сделанные изо льна. Они представляют костюмы разных регионов Беларуси. В этом сочетании показано пересечение разных народов, которые здесь встречаются», – поясняет помощник настоятеля прихода костела Пресвятого Искупителя отец Виктор.

На создание этого вертепа понадобилось около года. Все фигурки движутся в едином ритме. При этом каждую из них можно включить и выключить отдельно.

В Беларуси почти 500 костелов. Одни – с многовековой историей, другие отличаются современной архитектурой. Но внутри каждого храма тепло и уютно, особенно на Рождество. Каждый желающий, независимо от веры, может зайти и вспомнить историю рождения Христа.