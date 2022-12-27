Наталья Кочанова присоединилась к благотворительной акции и поздравила детей из Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходит благотворительная акция «Наши дети». Сладкие наборы, игрушки и большой телевизор получили воспитанники минского социально-педагогического центра, сообщает «МИР 24».

Там живут 17 детей, самому младшему – всего три года. С новогодними праздниками ребят поздравила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Праздничное представление устроили и воспитанники. Ребята подарили елочные игрушки, сделанные своими руками. Ими украсят елку в здании Совета Республики.

«Моя главная мечта – чтобы все дети воспитывались родителями. Чтобы у деток были родители. Чтобы все наши дети были желанными для своей семьи. Это самое главное. Государство делает все для того, чтобы все дети были нашими. Наверное, ни в одной стране нет столько принятых на законодательном уровне решений и просто решений, которые позволяют поддерживать деток, которые нуждаются в человеческом участии», – отметила председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Подарки к Новому году получают не только воспитанники приютов. Поздравят также детей из приемных семей, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, а также ребят, которые находятся на лечении в больнице. Благотворительная акция «Наши дети» проходит по всей стране. В этом году в ней примут участие почти 2,5 тысяч ребят.