Первый в СНГ комплекс сверхбыстрой зарядки электромобилей открыт в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открыли первый в СНГ сверхбыстрый зарядный комплекс для электромобилей и электробусов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Комплекс только открылся, а уже очередь из автомобилей. Для электромобилей – восемь станций, и одна из них супербыстрая. Зарядить аккумулятор легковушки можно всего за 10 минут. Как раз такую искал Иван Вдовенко. Он в неделю проезжает до двух тысяч километров.

«Был дискомфорт по зарядке, надо 30 минут постоять. Тут мощность очень хорошая, большая», – сказал водитель.

Дмитрий Никонович – водитель электробуса на одном из оживленных маршрутов столицы. Считает каждую минуту. Успел оценить плавность хода, тишину и температурный комфорт в салоне. А теперь еще и скорость зарядки.

«Если целый рабочий день порядка восьми часов, то где-то шесть-семь раз мы можем зарядиться. Минут на 5-10 будет быстрее, нежели раньше. Если ты меньше времени тратишь на зарядку, значит, и больше сможешь проехать. Получается, больше зарплата», – рассудил водитель электробуса.

На зарядном комплексе одновременно обслуживают авто и электробусы. Но пассажирскому транспорту – приоритет. Ему выдается больший поток энергии.

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