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Первый в СНГ комплекс сверхбыстрой зарядки электромобилей открыт в Минске
27.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске открыли первый в СНГ сверхбыстрый зарядный комплекс для электромобилей и электробусов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.
Комплекс только открылся, а уже очередь из автомобилей. Для электромобилей – восемь станций, и одна из них супербыстрая. Зарядить аккумулятор легковушки можно всего за 10 минут. Как раз такую искал Иван Вдовенко. Он в неделю проезжает до двух тысяч километров.
Дмитрий Никонович – водитель электробуса на одном из оживленных маршрутов столицы. Считает каждую минуту. Успел оценить плавность хода, тишину и температурный комфорт в салоне. А теперь еще и скорость зарядки.
«Если целый рабочий день порядка восьми часов, то где-то шесть-семь раз мы можем зарядиться. Минут на 5-10 будет быстрее, нежели раньше. Если ты меньше времени тратишь на зарядку, значит, и больше сможешь проехать. Получается, больше зарплата», – рассудил водитель электробуса.
На зарядном комплексе одновременно обслуживают авто и электробусы. Но пассажирскому транспорту – приоритет. Ему выдается больший поток энергии.
«Применяются новые, современные технологии, такие как динамическое распределение. То есть мощность по зарядным станциям распределяется исходя из количества электромобилей. Наиболее удачная конфигурация, которая позволяет максимально быстро зарядить наш электротранспорт», – рассказал заместитель генерального директора производственного объединения «Белоруснефть» Андрей Котик.
Еще один инновационный проект – автономный магазин. В нем нет ни кассира, ни охранника. Единственный сотрудник – искусственный интеллект.
При входе нужно только отсканировать штрих-код. Системы трекинга, видеонаблюдения и весовое оборудование вычислят, какие товары взял покупатель, добавят их в виртуальную корзину и спишут сумму с карты.
«Все оборудование, все технологии, программный продукт разработаны специалистами Республики Беларусь. То есть мы являемся открывателями в какой-то степени на просторах бывшего Советского Союза. И можем предлагать другим государствам тот продукт, который создан. Необходимость в этом есть», – сказал заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик.
Два года назад в Беларуси было меньше сотни электрокаров, сегодня почти четыре тысячи. Среди них есть и отечественные. Промышленность страны работает в разных направлениях: развивает легковой, коммерческий и грузовой транспорт.
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Два года назад в Беларуси было меньше сотни электрокаров, сегодня почти четыре тысячи.
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