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И вот она, нарядная: как в Беларуси выращивают, делают и устанавливают елки?
28.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В декабре елка приходит в каждый дом и занимает почетное место в городах и селах. А вот какой она будет – искусственной или прямиком из леса – дело вкуса. Одни предпочитают наслаждаться ароматом хвои, других напрягает уборка после праздников. В этом выпуске программы
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Сколько требуется времени, чтобы установить и нарядить главную елку Минска? О главном символе Нового года смотрите в программе «Сделано в Евразии».
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