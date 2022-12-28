И вот она, нарядная: как в Беларуси выращивают, делают и устанавливают елки?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В декабре елка приходит в каждый дом и занимает почетное место в городах и селах. А вот какой она будет – искусственной или прямиком из леса – дело вкуса. Одни предпочитают наслаждаться ароматом хвои, других напрягает уборка после праздников. В этом выпуске программы «Сделано в Евразии» корреспондент «МИР 24» Руслан Турков узнал, как в Беларуси выращивают, делают и устанавливают ели.