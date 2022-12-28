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И вот она, нарядная: как в Беларуси выращивают, делают и устанавливают елки?

28.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В декабре елка приходит в каждый дом и занимает почетное место в городах и селах. А вот какой она будет – искусственной или прямиком из леса – дело вкуса. Одни предпочитают наслаждаться ароматом хвои, других напрягает уборка после праздников. В этом выпуске программы «Сделано в Евразии» корреспондент «МИР 24» Руслан Турков узнал, как в Беларуси выращивают, делают и устанавливают ели.

  • Как за 40 минут создают искусственную елку на предприятии в Слуцке?
  • Как отбирают семечки, из которых вырастают пушистые хвойные для лесничеств всей Беларуси?
  • И сколько требуется времени, чтобы установить и нарядить главную елку Минска?


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Теги: Минск
 
 
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Сколько требуется времени, чтобы установить и нарядить главную елку Минска? О главном символе Нового года смотрите в программе «Сделано в Евразии».
 
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