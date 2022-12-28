Погода в СНГ: солнечно и морозно в Казахстане, пасмурно и сыро в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Снег в Москве прекратится сегодня только к вечеру. Днем ожидается температура воздуха около нуля. О том, какой будет последняя среда этого года в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Перед новогодними праздниками жителей Казахстана погода балует солнечными днями. На севере сегодня минус 16, и это тепло для этой части страны. На западе переменная облачность и минус восемь. На юге устойчивый плюс. Чтобы создавать предпраздничное настроение, на улицы вышел Дед Мороз, да не один, а в большой компании коллег.

Так, на площади около цирка можно было увидеть почти 70 Дедов Морозов. Они развлекали детей и взрослых, вместе пели песни, за участие в конкурсах дарили конфеты и подарки.

Беларусь

В Беларуси пасмурно и сыро. К вечеру ожидается дождь со снегом и слабый туман. Температура днем от минус двух до плюс трех градусов. На улицах скользко.

Но это не помеха для туристов. Самым популярным стал отдых в центре столицы. Уже 95% гостиниц переполнены. Полюбоваться зимними красотами приезжают в основном россияне.