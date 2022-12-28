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Погода в СНГ: солнечно и морозно в Казахстане, пасмурно и сыро в Беларуси
28.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Казахстан
Перед новогодними праздниками жителей Казахстана погода балует солнечными днями. На севере сегодня минус 16, и это тепло для этой части страны. На западе переменная облачность и минус восемь. На юге устойчивый плюс. Чтобы создавать предпраздничное настроение, на улицы вышел Дед Мороз, да не один, а в большой компании коллег.
Так, на площади около цирка можно было увидеть почти 70 Дедов Морозов. Они развлекали детей и взрослых, вместе пели песни, за участие в конкурсах дарили конфеты и подарки.
Беларусь
В Беларуси пасмурно и сыро. К вечеру ожидается дождь со снегом и слабый туман. Температура днем от минус двух до плюс трех градусов. На улицах скользко.
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