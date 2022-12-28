К встрече Нового года готовы: как Минск преобразился к празднику? ФОТО

Источник материала: Mir24.TV Belarus

По многолетней традиции, главную елку Беларуси установили в Минске на Октябрьской площади. Символ Нового года не из мелких: высота – 30 метров, а вес более 20 тонн. Чтобы собрать ель, понадобилось более пяти тысяч искусственных веток. Кстати, ежегодно их обновляют. На монтаж ушла целая неделя.

В этом году дерево украшено золотыми и красными шарами разных размеров. Самые большие – с баскетбольный мяч. А длина гирлянд достигает четырех с половиной километров. Светодиодные ленты превращают елку в настоящий экран, на котором транслируются новогодние приветствия и поздравления. Символ самого волшебного праздника станет центром притяжения для белорусов и гостей столицы на целый месяц.