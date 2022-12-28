Спрос на активный Новый год вырос в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Никакого оливье у телевизора. В Беларуси вырос спрос на активный Новый год. В усадьбах и на горнолыжных курортах можно прокатиться в упряжке с хаски, сходить в баню, пожить в якутском чуме, сообщает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На праздник за 500 километров. Елена и Глеб приехали в Силичи из Риги. На белорусском курорте впервые.

«Я сама белоруска. И была приятна удивлена тем, что здесь действительно такой сервис. Поверьте, есть с чем сравнивать. Бывали в Италии, бывали в Австрии», – рассказала отдыхающая Елена.

«Трассы хорошие, есть с чем сравнивать. И чистятся с утра, и грейдыры проходят. У меня средний уровень катания, этого вполне достаточно. Баня отличная, пар хороший, соляная комната, чтобы подышать. Сервис прекрасный, питание великолепное», – отметил отдыхающий Глеб.

Пара выбрала четырехдневный отдых. Оптимальный срок. В топе – путевки до восьми ночей. В них выше и лояльность. Полный комплекс с проживанием, питанием, баней, прокатом лыж обойдется в 140 белорусских рублей в сутки на человека, это 3 600 российских рублей.

«Мы предлагаем, помимо типа питания, дополнительно включаем в стоимость проживания ски-пассы, оборудование, что очень удобно для проживающего гостя. Ему не нужно тратить время на очередь общую в прокате. Он получает оборудование в день заезда и сдает его в день выезда», – отметила начальник отдела реализации, приема и размещения Республиканского горнолыжного центра Кристина Филатова.