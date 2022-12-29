О чем пишут мировые СМИ: запрет одноразовой посуды во Франции и пожар в Камбодже

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Во Франции с 1 января 2023 года запретят использовать одноразовую посуду в ресторанах быстрого питания. В стране вступают в силу новаторские меры по борьбе с отходами, сообщает The Guardian . Согласно новым правилам, заведения на более чем 20 посадочных мест должны будут предоставлять клиентам многоразовые тарелки, чашки и столовые приборы. Исключение сделано для заказа еды на вынос – для таких заказов по-прежнему будут использовать одноразовую упаковку. По подсчетам экоактивистов, 30 тысяч заведений быстрого питания во Франции производят 180 тысяч тонн отходов в год, и 55% мусора приходится на одноразовую упаковку блюд.

Не менее 10 человек стали жертвами крупного пожара в отеле Камбоджи. Еще 30 пострадали, сообщает ABC News . Инцидент произошел в приграничном с Таиландом районе, и тайские власти направили пожарные машины для помощи в борьбе с огнем. Пожар начался в отеле с казино Grand Diamond City в городе Пойпет. Десятки человек оказались заблокированы в горящем здании. На место прибыли 360 сотрудников экстренных служб и 11 пожарных машин. Причина возгорания пока остается неизвестной.

На Иссык-Куле построят солнечную электростанцию. Это будет совместный проект Кыргызстана и Казахстана, сообщает «Вечерний Бишкек» . Мощность станции «Тору-Айгыр» составит 50 МВт. Стоимость проекта оценивается в $35 млн. Для строительства выделен земельный участок площадью 80 га. Первый этап строительства планируют завершить к декабрю 2023 года, срок эксплуатации станции составит не менее 25 лет. В дальнейшем в Кыргызстане планируют построить солнечные станции общей мощностью 300 МВт – для этого создана совместная кыргызско-казахстанская компания «Кун Булагы».

В горах Туркменистана зафиксировали необычное погодное явление – «двойную весну» («гоша бахар»). В осенние месяцы стояла аномально теплая и дождливая погода, более характерная для весны, сообщает Turkmenportal . Обильные дождя наполнили каменные чащи и выбоины в предгорьях Контендага, создав небольшие озера. Погодные условия также благоприятствовали росту трав. Явление «двойной весны» происходит весьма редко – в предыдущий раз нечто подобное наблюдалось около 30 лет назад.