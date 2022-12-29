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Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане и оттепель в Беларуси

29.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Небольшой снег, облачно и минус один ожидается в четверг в Москве. В странах Содружества погода колеблется от существенных морозов до устойчивых плюсовых температур, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В Казахстане погода неравномерная. Жители южной территории наслаждаются солнечными лучами и плюсовой температурой, а на севере – мороз до минус 21. На западе и востоке – метель, гололедица и ветер.

Штормовое предупреждение объявлено в 10 городах страны. Чтобы защитить водителей от ДТП, автомобилистов, выехавших на закрытые трассы и игнорирующих предупреждение о закрытии дорог, будут арестовывать на 15 суток.

Беларусь

В Беларуси с каждым днем все теплее. Днем местами ожидается до плюс шести. Сильный ветер и мокрый снег сохранится на большей части страны. МЧС предупреждает: несмотря на то, что по календарю зима, талая вода подтапливает улицы некоторых городов на юге страны.

В это время особенно актуален привет землякам от белорусских полярников. В новогоднем поздравлении из Антарктиды они пожелали крепкого здоровья, счастья и много научных открытий. На ледяном материке сейчас находятся 12 ученых-исследователей. Вернутся домой они только в середине мая.

Кыргызстан

В Бишкеке облачно, но достаточно тепло, днем до плюс четырех. Жители и гости столицы торопятся купить к Новому году живые ели. На специализированном базаре ажиотаж. Продают хвойные вместе с корнем и комом земли, поэтому после праздников их можно будет посадить у себя во дворе или за городом. Вероятность того, что деревья приживутся – высокая.



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В Казахстане автомобилистов, выехавших на закрытые трассы и игнорирующих предупреждение о закрытии дорог, будут арестовывать на 15 суток.
 
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