Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане и оттепель в Беларуси

Беларусь

В Беларуси с каждым днем все теплее. Днем местами ожидается до плюс шести. Сильный ветер и мокрый снег сохранится на большей части страны. МЧС предупреждает: несмотря на то, что по календарю зима, талая вода подтапливает улицы некоторых городов на юге страны.

В это время особенно актуален привет землякам от белорусских полярников. В новогоднем поздравлении из Антарктиды они пожелали крепкого здоровья, счастья и много научных открытий. На ледяном материке сейчас находятся 12 ученых-исследователей. Вернутся домой они только в середине мая.

Кыргызстан