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Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане и оттепель в Беларуси
29.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Небольшой снег, облачно и минус один ожидается в четверг в Москве. В странах Содружества погода колеблется от существенных морозов до устойчивых плюсовых температур, рассказывают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Беларусь
В Беларуси с каждым днем все теплее. Днем местами ожидается до плюс шести. Сильный ветер и мокрый снег сохранится на большей части страны. МЧС предупреждает: несмотря на то, что по календарю зима, талая вода подтапливает улицы некоторых городов на юге страны.
В это время особенно актуален привет землякам от белорусских полярников. В новогоднем поздравлении из Антарктиды они пожелали крепкого здоровья, счастья и много научных открытий. На ледяном материке сейчас находятся 12 ученых-исследователей. Вернутся домой они только в середине мая.
Кыргызстан
В Бишкеке облачно, но достаточно тепло, днем до плюс четырех. Жители и гости столицы торопятся купить к Новому году
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В Казахстане автомобилистов, выехавших на закрытые трассы и игнорирующих предупреждение о закрытии дорог, будут арестовывать на 15 суток.
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