Доллар и евро растут уже две недели. Что будет дальше с курсом белорусского рубля?

Источник материала: ProBusiness





24 ноября 2022 года курс доллара к белорусскому рублю опустился до 2,4151 рубля за доллар, а евро — до 2,4919. После этого курсы этих валют то поднимались, то опускались без каких-либо резких колебаний. А в последние две недели наблюдается рост курса доллара и евро. Прошло чуть больше месяца, и после сегодняшних торгов доллар стоит на 13% больше, чем в конце ноября, — 2,7364 рубля, а евро поднялся за это же время на 17% — до 2,9156 рубля. «Про бизнес» узнал, что происходит на валютном рынке и каков прогноз на 2023 год, у сертифицированного финансового аналитика, члена CFA Institute Александра Шкута.



Александр Шкут

Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

Что могло повлиять на курс доллара и что на самом деле повлияло

— Под конец года мы увидели снижения белорусского рубля по отношению к свободно конвертируемым валютам. Такое снижение у многих может вызывать опасения, что белорусский рубль начнет и далее стремительно снижаться. Эти опасения подпитываются предыдущим опытом, когда после Нового года национальная валюта резко девальвировалась. Но сейчас ситуация другая — и этого ожидать не стоит. Давайте разберёмся почему.

Есть несколько предпосылок для снижения курса белорусского рубля.

Первый — снижение золотовалютных резервов. Если в стране наблюдается стремительное снижение ЗВР, тогда можно ожидать и снижение курса. Но сейчас золотовалютные резервы Беларуси относительно стабильны: они действительно снижаются, но не сильно. Поэтому этот фактор не предсказывает снижение курса.

Следующий фактор — галопирующая инфляция. Однако инфляция существенно замедлилась после введения ценового регулирования. На этот год инфляция прогнозируется в районе 15%, а в 2023 году она должна снизиться в район 8%, в 2024-м — в район 7%. Поэтому этот фактор также не работает.

Дальше идет монетарная политика. Сегодня в Беларуси умеренно мягкая монетарная политика, однако нет необоснованного увеличивается денежной массы. Если бы был включен на полную печатный станок и это никак бы не поддерживалось текущей экономической ситуацией, тогда это было бы предпосылка к снижению курса национальной валюты. Ставка рефинансирования также не меняется. И в следующем году она, скорее всего, окажется в промежутке 11−12% годовых.





Также повлиять на курс валюты могло сальдо внешней торговли. Если бы мы наблюдали очень большой дефицит, это было бы предпосылкой к снижению курса национальной валюты. Однако на текущий момент наблюдается небольшой профицит. Ситуация с внешней торговлей довольно стабильная: мы не наблюдаем большого превышения экспорта над импортом.

Ещё одна возможная предпосылка снижения курса — регулируемый курс. Однако у нас курс формируется на рыночной основе: именно из-за этого мы и видим постоянные колебания.

С чем связано снижение курса рубля под конец года? Просто сложился такой баланс спроса и предложения. Национальный банк может своими интервенциями только сглаживать курс, но он никак не реагирует. У регулятора есть мандат на поддержание приемлемой инфляции, однако он никак не таргетирует курс валют. Поэтому в зависимости от складывающегося спроса и предложения мы видим колебания. Текущие снижение произошло именно из-за этого фактора. Волатильность может проявляться и дальше.

Каким будет курс доллара в 2023-м

Средний курс, который ожидается, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, на 2023 год- около 2,8 рубля за доллар. Это не значит, что мы не увидим значения существенно выше или ниже. Мы лишь говорим о среднем курсе за год. Курс может и подниматься выше 3 рублей, и опускаться к 2,5 рубля. В целом же средняя тенденция будет направлена в сторону постепенного ослабевания белорусского рубля к доллару и к другим свободно конвертируемым валютам, но какого-то резкого удешевления белорусского рубля не ожидается.

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