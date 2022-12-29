Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздник волшебства и веселья. Александр Лукашенко поздравил детей с наступающим Новым годом, передает «МИР 24».



«Мы очень хотим, чтобы все подготовленные сюрпризы и подарки вам понравились. Для нас это крайне важно. А сами желаем только одного – видеть ваши улыбки и знать, что вы живете в мире и безопасности. Если ребенок улыбается, государство существует, общество здорово», – сказал Лукашенко.

Праздник прошел во Дворце Республики. На главную елку страны пригласили две с половиной тысячи детей со всей Беларуси. Это отличники и победители олимпиад. Им показали новогоднее представление «Созвездие зубра». Такой праздник – часть республиканского благотворительного марафона «Наши дети».

Ребята подарили президенту набор новогодних шаров. Внутри каждого миниатюрные макеты знаковых мест и достопримечательностей Беларуси.