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Лукашенко поздравил детей с наступающим Новым годом

29.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Праздник волшебства и веселья. Александр Лукашенко поздравил детей с наступающим Новым годом, передает «МИР 24».

«Мы очень хотим, чтобы все подготовленные сюрпризы и подарки вам понравились. Для нас это крайне важно. А сами желаем только одного – видеть ваши улыбки и знать, что вы живете в мире и безопасности. Если ребенок улыбается, государство существует, общество здорово», – сказал Лукашенко.

Праздник прошел во Дворце Республики. На главную елку страны пригласили две с половиной тысячи детей со всей Беларуси. Это отличники и победители олимпиад. Им показали новогоднее представление «Созвездие зубра». Такой праздник – часть республиканского благотворительного марафона «Наши дети».

Ребята подарили президенту набор новогодних шаров. Внутри каждого миниатюрные макеты знаковых мест и достопримечательностей Беларуси.



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Праздник прошел во Дворце Республики. На елку пригласили две с половиной тысячи детей со всей Беларуси.
 
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