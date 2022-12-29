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Лукашенко поздравил детей с наступающим Новым годом
29.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Праздник волшебства и веселья. Александр Лукашенко поздравил детей с наступающим Новым годом, передает «МИР 24».
Праздник прошел во Дворце Республики. На главную елку страны пригласили две с половиной тысячи детей со всей Беларуси. Это отличники и победители олимпиад. Им показали новогоднее представление «Созвездие зубра». Такой праздник – часть республиканского благотворительного марафона «Наши дети».
Ребята подарили президенту набор новогодних шаров. Внутри каждого миниатюрные макеты знаковых мест и достопримечательностей Беларуси.
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Праздник прошел во Дворце Республики. На елку пригласили две с половиной тысячи детей со всей Беларуси.
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