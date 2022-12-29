Английский язык - основная валюта коммуникации XXI века

Источник материала: ProBusiness

В канун Нового года многие записывают планы на следующий год и традиционно в таком списке лидирует желание «Поскорее выучить английский». А если вы спросите, о чем из прошлого сожалеют люди, то ответ часто бывает таким: «Жалею, что с детства не изучал иностранные языки». Почему языки? — Потому что одного иностранного языка для современного человека уже мало.

В 2012 году в Минске появился клуб английского языка «Малберри Клаб». Прошло 10 лет с момента основания компании. О том, как поменялся рынок образования, какие технологии пришли, как поменялась целевая аудитория рассказывает кандидат педагогических наук, основатель клуба английского языка «Малберри Клаб», Ирина Баценко.





Насколько хорошо наши соотечественники владеют английским языком?

Если брать официальные данные, то согласно рейтингу владения английским EF EPI по данным на 2022 год Беларусь стоит на 39 месте из 111 участвующих стран. Наша группа «Умеренное Владение». Первые места в рейтинге, в группе Very High Proficiency/ Очень высокое владение, занимают Нидерланды, Сингапур, Австрия. Наши ближайшие соседи распределились так: Польша -13, Литва -19, Латвия -25, Эстония — 26, Украина — 35, Россия — 40.

Но судя по нашим клиентам, ситуация будет меняться в лучшую сторону. 2022 год очень отличался от предыдущих лет.

Как изменился спрос на иностранные языки?

В целом спрос на английский язык стабильно растет. Востребованы программы для детей от 1,5 лет и для взрослых до 50+ лет. В 2022 г. изучать английский стали даже те, кто не планировал или ленился прежде.

Хотя всплеск интереса мы ощущали и за последние несколько лет. Мы связываем это с тем, что сейчас знание английского — это базовое требование практически для любой вакансии и должности, а события в мире подталкивают людей к изменениям. Английский — это lingua franca XXI века. Он помогает быстрее адаптироваться к изменениям и не ограничивать географию поиска работы. Сейчас появляется большое количество предложений удаленной работы и увеличиваются заказы на фриланс-биржах, а благодаря знанию языка легко находить интересные проекты, сотрудничать с иностранными клиентами и получать прибыльные заказы.

Порой свободное общение на международном языке и знание других культур оказывается важнее, чем hard skills.

Но стоит отметить возросший интерес и к другим языкам: французскому, немецкому и итальянскому.

Кто владеет языком лучше: молодежь или представители старшего поколения? Какие сферы деятельности лидируют по знанию английского языка?

Согласно статистике, пока миллениалы владеют английским лучше зумеров. Однако, это все индивидуально. Раньше пределом мечтаний был уровень B2, а сейчас у нас в клубе есть подростки возраста 15−17 лет, у которых подтвержденные уровни С1 и С2. Доступность языковой среды, самых современных методик и сервисов, фильмов и медиаресурсов на английском языке, конечно, значительно способствуют успеху.

Самые востребованные программы сейчас уровня от B2 (свободное владение) до С1 (продвинутый уровень, профессиональное владение), что свидетельствует о росте потребностей владения языком для профессиональных и академических целей.

Если оценивать по отраслям, то лучше всего английским владеют сотрудники сферы IT, журналистики, финансового сектора. В основном это связано с тем, что английский нужен для выполнения непосредственных обязанностей, обучения и общения с зарубежными коллегами и партнерами.

Как изменилось корпоративное обучение иностранным языкам?

За последние несколько лет компаний, предлагающих своим сотрудникам корпоративное обучение английскому, в стране стало меньше. Есть ряд объективных причин: во-первых, все чаще компании нанимают на работу людей с хорошим английским; во-вторых, уменьшилось количество IT-компаний на рынке, которые заказывают корпоративное обучение здесь; в-третьих, до недавнего времени, компании экономили на налогах и приглашали ИП в качестве преподавателей.

Тем не менее в 2022 году компании опять стали возвращаться языковые школы к сотрудничеству. Возможно, это произошло, потому что заказчики стали предъявлять больше требований к разработке учебных программ, качеству, а также требовать больше гибкости в работе провайдеров языкового обучения.

У языковых школ, в свою очередь, есть свои преимущества: они контролируют качество; над продуктом/программами работают не только преподаватели, но и методисты; у школ значительно больше методических и технических ресурсов, школы, как правило, предлагают большее количество программ, разработанных под потребности отдельных бизнесов.

К примеру, в Малберри Клаб разработан большой пул программ: от коммуникативных, бизнес, экзаменационных курсов для разных уровней, до программ по развитию гибких навыков (Soft Skills) и разговорному клубу с носителем языка.

Часто к нам поступают запросы по работе с отдельными аспектами, например, постановке произношения или подготовке команды к питчингу или презентации.

Если говорить о «Малберри Клаб», у нас хорошие новости: лояльность к нашему клубу приносит свои дивиденды — даже когда корпоративное обучение от организаций значительно сократилось, многие сотрудники продолжили обучение английскому в нашем клубе онлайн индивидуально и в группах.

Кто ваша самая активная аудитория?

В 2022 активны все. Традиционно высок спрос на детские и подростковые программы. Хороший уровень языка уже у подростков ставит задачи дальнейшего совершенствования и здесь огромный интерес вызывают наши курсы академического английского Pre-College и экзаменационные программы (SAT, TOEFL, IELTS). Они строятся на материале и текстах, которые учащиеся до этого читали только на своем родном языке. На такие программы клиенты записываются задолго до их старта. Популярны и краткосрочные программы для всех возрастов.

Большим сюрпризом в 2022 стала активизация взрослых, для которых мы предлагаем групповые и индивидуальные программы онлайн и офлайн.

Клиентов также интересуют коммуникативные программы по английскому, немецкому, итальянскому и французскому языкам для всех возрастов.

Появилось много сервисов, которые предлагают бесплатное обучение английскому. Как вы с ними конкурируете?

Мы не конкурируем, а дополняем друг друга. Язык — это общение, поэтому если нет обучающей среды, трудно выучить язык. Обучающие блоги, программы помогут подтянуть грамматику, расширить лексикон, но только в управляемой учебной среде произойдет преодоление языкового барьера и накопление необходимых для свободной коммуникации навыков. В изучении языка важна система и подходящая под ваши цели методика, мотивация, и много чего еще. Мы работаем с использованием образовательных платформ.

За 10 лет, к счастью, мы заслужили доверие клиентов на рынке страны, у нас учатся целыми семьями и наши услуги рекомендуют своим друзьям и коллегам, поэтому у нас самый дорогой маркетинг — сарафанное радио.

Какие планы у «Малберри Клаб» на 2023 год?

«Малберри Клаб» все также будет прилагать усилия и участвовать в успехе наших клиентов. Мы продолжим развивать клуб в онлайн и офлайн формате. Компания будет поддерживать свое плодотворное сотрудничество с лучшими школами. Мы надеемся, что и в следующем году наши клиенты будут доверять нам свое образование.

С Новым Годом!

Mclub.by

Интервьюер Виктория Шелег