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В Беларуси студентки прошли тренинг для руководителей
30.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусских студенток сегодня учили развивать качества руководителя. Профессиональный тренинг провел преподаватель из России, передает «МИР 24».
Это совместный проект Беларуси и Ханты-Мансийского автономного округа. Онлайн-курс прошли 20 девушек. Все они из молодежного крыла
Обучающий проект стал возможен благодаря соглашению о сотрудничестве Белорусского союза женщин и Фонда общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин-региональных лидеров» Ханты-Мансийского округа.
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Онлайн-курс прошли 20 девушек.
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