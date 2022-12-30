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В Беларуси студентки прошли тренинг для руководителей

30.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусских студенток сегодня учили развивать качества руководителя. Профессиональный тренинг провел преподаватель из России, передает «МИР 24».

Это совместный проект Беларуси и Ханты-Мансийского автономного округа. Онлайн-курс прошли 20 девушек. Все они из молодежного крыла Белорусского союза женщин. Их учили ставить цели, выстраивать стратегию и создавать команду единомышленников. Проект пилотный. Не исключено, что в будущем обучающие тренинги на тему лидерства будут доступны всем желающим.

«Лидерство сегодня – это такой термин, который на слуху у всех представителей молодежи. Каждый хочет реализовать себя в каком-то направлении. Но не всегда знает, как это сделать. И самое сложно начать. И вот наши тренинги нацелены на то, чтобы каждый смог начать и ничего не боялся», – заявила руководитель молодежного крыла Белорусского союза женщин Диана Мишура.

Обучающий проект стал возможен благодаря соглашению о сотрудничестве Белорусского союза женщин и Фонда общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин-региональных лидеров» Ханты-Мансийского округа.



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