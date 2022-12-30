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Лукашенко на благотворительном празднике призвал помогать нуждающимся

30.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в благотворительном празднике «Наши дети». Во Дворце Республики собрались почти две с половиной тысячи отличников, победителей олимпиад, соревнований и конкурсов со всей Беларуси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Самое время загадывать желания. Во Дворце Республики вырос сказочный лес со множеством маленьких огоньков. У отличников и призеров олимпиад мечты глобальные.

«Я мечтаю, чтобы я поехал на международные соревнования по робототехнике», –сказал Назар Алиев из Витебской области.

«Я заняла второе место по сольфеджио на международном конкурсе. Играю на фортепиано уже четыре года. Когда вырасту, мечтаю стать композитором и сочинять музыку», –рассказала Дарья Зубович из Брестской области.

Чтобы детские мечты сбылись, Александр Лукашенко задобрил Деда Мороза и Снегурочку подарками. Пояснил: внутри – сладости и напитки для взрослых. Президент отметил: акция «Наши дети» – новая традиция суверенной Беларуси. И она не должна завершиться после боя курантов.

«Ее надо продолжить до Старого Нового года, но уже мы должны пойти вместе с вами к нашим старикам, которые сегодня одиноки. Есть еще и такие, о которых забыли дети, и порой дети небедные. Но это старики. Мы все будем стариками, и даже вы. Поэтому стариков не надо забывать», – сказал президент.

Глава государства уверен, что благотворительная акция вдохновит многих взрослых стать волшебниками. И с каждым годом сможет дарить все больше улыбок.

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«У нас болит сердце за миллионы других детей. Я очень хочу, чтобы вы это особенно усвоили. Детей, загадывающих под Новый год не новую игрушку и какой-то гаджет, как это принято сейчас, как вы делаете. А помнить о тех детях, которые просят мира, просят еды покушать, просят, чтобы было тепло в доме. А ведь это элементарные вещи, которые обязаны быть в жизни каждого человека, особенно ребенка. Если будем помнить, то эта беда никогда не придет на нашу землю», – подчеркнул Лукашенко.

В зале – больше 2300 детей. Это победители различных конкурсов и олимпиад, спортсмены, музыканты, воспитанники кадетских училищ. На главную елку страны пригласили детей из приемных семей и детей погибших военнослужащих.

«Бабушка мне поутюжила платье, я готовилась, наряжалась. Мне понравились и белочки, и подарочки, и представление», – сказала дочь Героя Беларуси Андрея Ничипорчика Виктория Ничипорчик.

Детям показали спектакль «Созвездие зубра, или Как спасти Новый год». Это история об исполнении желаний и том, что иногда даже звездам нужна наша помощь.



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Во Дворце Республики собрались почти две с половиной тысячи отличников, победителей олимпиад, соревнований и конкурсов со всей Беларуси.
 
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