|
Лукашенко на благотворительном празднике призвал помогать нуждающимся
30.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в благотворительном празднике «Наши дети». Во Дворце Республики собрались почти две с половиной тысячи отличников, победителей олимпиад, соревнований и конкурсов со всей Беларуси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.
Самое время загадывать желания.
«Я мечтаю, чтобы я поехал на международные соревнования по робототехнике», –сказал Назар Алиев из Витебской области.
Чтобы детские мечты сбылись, Александр Лукашенко задобрил Деда Мороза и Снегурочку подарками. Пояснил: внутри – сладости и напитки для взрослых. Президент отметил: акция «Наши дети» – новая традиция суверенной Беларуси. И она не должна завершиться после боя курантов.
«Ее надо продолжить до Старого Нового года, но уже мы должны пойти вместе с вами к нашим старикам, которые сегодня одиноки. Есть еще и такие, о которых забыли дети, и порой дети небедные. Но это старики. Мы все будем стариками, и даже вы. Поэтому стариков не надо забывать», – сказал президент.
Глава государства уверен, что благотворительная акция вдохновит многих взрослых стать волшебниками. И с каждым годом сможет дарить все больше улыбок.
«У нас болит сердце за миллионы других детей. Я очень хочу, чтобы вы это особенно усвоили. Детей, загадывающих под Новый год не новую игрушку и какой-то гаджет, как это принято сейчас, как вы делаете. А помнить о тех детях, которые просят мира, просят еды покушать, просят, чтобы было тепло в доме. А ведь это элементарные вещи, которые обязаны быть в жизни каждого человека, особенно ребенка. Если будем помнить, то эта беда никогда не придет на нашу землю», – подчеркнул Лукашенко.
В зале – больше 2300 детей. Это победители различных конкурсов и олимпиад, спортсмены, музыканты, воспитанники кадетских училищ. На главную елку страны пригласили детей из приемных семей и детей погибших военнослужащих.
Детям показали спектакль «Созвездие зубра, или Как спасти Новый год». Это история об исполнении желаний и том, что иногда даже звездам нужна наша помощь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во Дворце Республики собрались почти две с половиной тысячи отличников, победителей олимпиад, соревнований и конкурсов со всей Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)