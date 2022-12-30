Лукашенко на благотворительном празднике призвал помогать нуждающимся

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в благотворительном празднике «Наши дети». Во Дворце Республики собрались почти две с половиной тысячи отличников, победителей олимпиад, соревнований и конкурсов со всей Беларуси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Инна Согалович.

Самое время загадывать желания. Во Дворце Республики вырос сказочный лес со множеством маленьких огоньков. У отличников и призеров олимпиад мечты глобальные.

«Я мечтаю, чтобы я поехал на международные соревнования по робототехнике», –сказал Назар Алиев из Витебской области.

«Я заняла второе место по сольфеджио на международном конкурсе. Играю на фортепиано уже четыре года. Когда вырасту, мечтаю стать композитором и сочинять музыку», –рассказала Дарья Зубович из Брестской области.

Чтобы детские мечты сбылись, Александр Лукашенко задобрил Деда Мороза и Снегурочку подарками. Пояснил: внутри – сладости и напитки для взрослых. Президент отметил: акция «Наши дети» – новая традиция суверенной Беларуси. И она не должна завершиться после боя курантов.

«Ее надо продолжить до Старого Нового года, но уже мы должны пойти вместе с вами к нашим старикам, которые сегодня одиноки. Есть еще и такие, о которых забыли дети, и порой дети небедные. Но это старики. Мы все будем стариками, и даже вы. Поэтому стариков не надо забывать», – сказал президент.

Глава государства уверен, что благотворительная акция вдохновит многих взрослых стать волшебниками. И с каждым годом сможет дарить все больше улыбок.

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