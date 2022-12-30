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Пациентки центра «Мать и дитя» получили подарки от Минздрава Беларуси
30.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продолжается
Там наблюдаются беременные женщины со всей страны. Подарки от Минздрава вручили тем, кто стал мамой накануне. В новогодних наборах – конверты для младенцев, постельное белье, средства гигиены.
«Родила ночью 28 числа. Мальчик, 4.100 по весу, 55 см. Роды прошли легко благодаря персоналу. Потому что профессионалы работают на своем месте», – поделилась пациентка Республиканского центра «Мать и дитя» Марина Кушмар.
Благотворительная акция «Наши дети», в рамках которой поздравляют воспитанников детских домов, интернатов и пациентов больниц, продлится до 15 января. По традиции, представители власти и общественники поздравят воспитанников детских домов и интернатов, пациентов больниц и реабилитационных центров.
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В Беларуси проходит благотворительная акция «Наши дети».
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