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Пациентки центра «Мать и дитя» получили подарки от Минздрава Беларуси

30.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжается акция «Наши дети». Поздравления получили пациентки Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя», сообщает «МИР 24».

Там наблюдаются беременные женщины со всей страны. Подарки от Минздрава вручили тем, кто стал мамой накануне. В новогодних наборах – конверты для младенцев, постельное белье, средства гигиены.

«Мы продолжаем свою традицию и поздравляем мам и малышей, которые родились в эти предновогодние дни. Сейчас в РНПЦ «Мать и дитя» находятся 67 таких деток. Вообще, по-моему, было четыре тройни и почти 70 двоен, которые родились в стенах нашего центра», – отметил министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

«Родила ночью 28 числа. Мальчик, 4.100 по весу, 55 см. Роды прошли легко благодаря персоналу. Потому что профессионалы работают на своем месте», – поделилась пациентка Республиканского центра «Мать и дитя» Марина Кушмар.

Благотворительная акция «Наши дети», в рамках которой поздравляют воспитанников детских домов, интернатов и пациентов больниц, продлится до 15 января. По традиции, представители власти и общественники поздравят воспитанников детских домов и интернатов, пациентов больниц и реабилитационных центров.



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В Беларуси проходит благотворительная акция «Наши дети».
 
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