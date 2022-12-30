«Мне хватит 3000 клиентов». Как развивать nail-бизнес и обучение в сфере бьюти

Источник материала: ProBusiness





В этом сезоне совместного проекта «Про бизнес» и Альфа Банка в Беларуси «Рабочая группа» мы приходим в гости к участникам прошлых выпусков.

Вместе мы проверяем, как наши герои воспользовались рекомендациями экспертов и что изменили в своих компаниях. Оцениваем результаты проекта и строим планы по дальнейшему развитию бизнеса.

На этот раз мы приехали в nail-студию «Кузница мастером» к Светлане Капустиной. Она уже более 18 лет работает в бьюти-индустрии: сначала сама была мастером по маникюру и педикюру, становилась чемпионкой Беларуси, а затем стала обучать ремеслу других. Теперь у Светланы собственная студия и класс для обучения.

Со Светланой мы встречались полтора года назад. Тогда главной проблемой для нее была нехватка свободного времени для развития бизнеса. Потому что все процессы были на собственнице: она сама проводила обучение, занималась маркетингом и консультированием. При этом оставалась мастером в салоне и принимала клиентов.

Удалось ли за год изменить положение вещей? Посмотрели, как устроен этот бизнес, какие рекомендации от менторов проекта помогают развиваться и что в планах компании.

Смотрите полный выпуск на нашем YouTube-канале :

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Как стать участником «Рабочей группы»?

Если вы хотите стать героем проекта, опишите вопрос своего бизнеса, который вы хотели бы разобрать совместно с нашими экспертами. Отправьте его на y@probusiness.by с пометкой «Рабочая группа». Авторов самых интересных вопросов мы пригласим в студию и разберем ваш кейс вместе с нашими менторами и ведущими.

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