Бумага на вес золота, нестандартная логистика и удивительные люди. Что происходило с бизнесом в 2022 году

На 2022-й возлагали большие надежды. Пошла на спад пандемия, стали оживать все рынки… Но не успели мы разогнаться, как наступило 24 февраля. На несколько месяцев все впали в натуральный ступор. В какой-то момент даже казалось, что о бизнесе можно вообще забыть, но нет того белоруса, которого бы сломали трудности. Поэтому закаленный кризисами белорусский бизнес . Редакция «Про бизнес» вспомнила, как все это происходило: пересказываем главные события года, о которых мы писали. стал быстро перестраиваться и адаптироваться к новым условиям
Год начался с новых налогов и новой логистики. Так Китай
в обход Беларуси, чтобы иметь несколько вариантов поставок в Европу, а белоруские предприниматели запустил грузовой маршрут и искали, обсуждали итоговый вариант Налогового кодекса-2022 после изменений в НК. как сохранить налоговые льготы
Потом IKEA
по всему миру. Мы разбирались, затронет ли это белорусских поставщиков, и думали, что это проблема. В это время в Казахстане повысила цены на свою продукцию , которые закончились анонсом серьезных экономических реформ. вспыхнули протесты
«Беларуськалий»
из-за санкций, пока некоторые белорусские компании продолжали присматриваться к начал терять партнеров . релокации
Попутно Google
почти $ 570 тысяч штрафа за нарушение антимонопольного законодательства Беларуси. Тогда криптовалютный рынок обязали выплатить (но вскоре еще продолжал расти ), а «Белтелеком» пошел вниз еще одним сотовым оператором в Беларуси. хотел стать
На авторынке Беларуси
: цены еще в 2021-м цены пошли вверх, а машины продовались хуже, чем раньше. На рынке коммерческой недвижимости тоже ожидали роста, но стало происходить что-то странное , хотя тех же пустующих ТЦ на тот момент роста ставок аренды . было много
Рынок слияний и погложений эксперты
: какие-то перспективы связывались лишь с IT-сектором. Дальше оптимизма стало еще меньше. Белорусский рубль обрисовывали без оптимизма после признания Россией ДНР и ЛНР, а после начала военных действий в Украине рубль подешевел на 2,6% . Вскоре военный конфликт России и Украины потерял еще 5,9% к доллару . Потом проблемы сильно повлиял на логистику и грузоперевозки и перекинулись на банковскую сферу . туристический рынок
Белорусские, украинские и российские бизнесмены
так: «Если сила в правде, то правда — не в силе». А Нацбанк, глядя на все происходящее в экономике, отреагировали на военный конфликт в Украине до 12% годовых. Но проблемы продолжали нарастать, и новым ударом по банковской система стало повысил ставку рефинансирования . отключение некоторых банков от SWIFT
Потом начался
. Некоторые одновременно заявляли и об уходе из Беларуси. На фоне новых санкций белорусские компании стали активно искать демарш международных компаний в России , а Китай возможности для релокации через Россию и Беларусь. В то же время белорусским перевозчикам сократил железнодорожные поставки разрешили принимать наличную валюту за рубежом.
IKEA
из Беларуси и России. И бизнес понемногу заявила об уходе . А у кого-то даже на депрессию времени не было — стоял вопрос о выживании и действовать приходилось быстро. Например, бизнес начинал впадать в депрессию белорусского леса в ЕС более глубокой переработкой. отреагировал на запрет экспорта
Авторынок
: большинство производителей отказались поставлять машины в Беларусь и Россию, многие даже полностью остановили свои производства. Ситуация сказалась на рынках автомобилей с пробегом, запчастей и комплектующих и даже на работе СТО. ощутил последствия новых санкций мгновенно
Проблемы в отношениях с Западом вынудили Беларусь
., а желание зарубежных компаний уйти с рынка начать торговать юанями на бирже принятие мер предотвращения вывода капитала из Беларуси. спровоцировало
Белорусский бизнес
с дефицитом чековых лент и чуть не столкнулся для юридических лиц за обслуживание валютных счетов, а также увидел комиссию А потом с полок магазинов проблемы с платежами за границу. . исчезла офисная бумага
В России
Instagram и Facebook, после чего рекламироваться на российскую аудиторию стало труднее. запретили
На рынке коммерческой недвижимости впервые после пандемии
. И впервые за несколько последних лет рынок труда заговорили о снижении ставок аренды временно стал «работодательским».
Александр Лукашенко подписал
, который обязал рекламодателей уплачивать дополнительный налог с любой рекламы. Рекламные агентства и площадки задумались о выживании. Как и белорусские кинотеатры, которым указ «О развитии СМИ» стали запрещать западные премьеры.
Компания Wargaming
, а ушла с рынка России и Беларуси из-за нехватки семян сахарной свеклы. сахар чуть было не ушел
Российский бизнес
брендами Adidas, Durex, Mastercard и другими. массово попытался завладеть
Всем белорусским и российским транспортным компаниям
даже для транзита. Беларусь запретили въезжать на территорию ЕС . Кстати, спрос на доставку грузов из Европы в начале 2022 года приняла ответные меры , а потом все рухнуло. вырос на 130%
Илон Маск
купил Twitter.
В апреле 2022 года продажи новых легковых автомобилей в Беларуси
. И, сократились на 76% в сравнении с мартом , цены на авто будут расти и дальше. как выяснилось
Белорусам
загружать и обновлять платные приложения в Play Store. запретили
Некоторым акционерам и участникам белорусских компаний
. запретили продавать свои доли в бизнесе
Упаковки соков и молока в магазинах
из-за проблем с «тетрапаком». стали белыми
Правительство и Нацбанк
по расчетам в наличной валюте за экспорт белорусских компаний. изменили условия
В Беларуси
ставки аренды к иностранной валюте, чему бизнес запретили привязывать валют применять нельзя, индексацию валют тоже»: что думает бизнес об изменениях в договорах аренды">был совсем не рад и даже . стал решать спорные вопросы в суде
Появились
госрегулирования цен на стройматериалы. новые правила
В Беларуси
на повышение цен, после чего ввели мораторий за нарушение запрета. В это время в завели несколько уголовных дел Минске проходил масштабный бизнес-форум «Бери и Делай», на котором удивительный человек — российский изобретатель, CEO компании Observer Роман Аранин. Он показал, что никакие проблемы не смогут помешать бизнесмену реализовать свою задумку. выступал
Беларусь из-за санкций
т в Россию и Китай, на фоне чего объемы автоперевозок значительно выросли. нарастила экспор
Правительство Беларуси разработало
. Мораторий на повышение цен отменили. новую система регулирования цен
МакДональдс в Беларуси
работать под брендом «Вкусно и точка», а потмо просто остался без названия. пообещал
Рынок посуточной аренды в Беларуси
, когда в России объявили частичную мобилизацию. оживился
Правительство
в Налоговый кодекс на 2023 год. И там оказалось подготовило изменения . много интересного
Нацбанк с 12 декабря 2022 года
из-за падения товарооборота с Европой. убрал из корзины иностранных валют евро
Для брокеров
работы с криптовалютами и токенами. анонсировали возможность
И закончили мы 2022-й примерно тем же, с чего он начинался, — доллар и евро
снова стали расти. Читайте также