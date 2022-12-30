Бумага на вес золота, нестандартная логистика и удивительные люди. Что происходило с бизнесом в 2022 году

Источник материала: ProBusiness





На 2022-й возлагали большие надежды. Пошла на спад пандемия, стали оживать все рынки… Но не успели мы разогнаться, как наступило 24 февраля. На несколько месяцев все впали в натуральный ступор. В какой-то момент даже казалось, что о бизнесе можно вообще забыть, но нет того белоруса, которого бы сломали трудности. Поэтому закаленный кризисами белорусский бизнес стал быстро перестраиваться и адаптироваться к новым условиям . Редакция «Про бизнес» вспомнила, как все это происходило: пересказываем главные события года, о которых мы писали.

Год начался с новых налогов и новой логистики. Так Китай запустил грузовой маршрут в обход Беларуси, чтобы иметь несколько вариантов поставок в Европу, а белоруские предприниматели обсуждали итоговый вариант Налогового кодекса-2022 и искали, как сохранить налоговые льготы после изменений в НК.

Потом IKEA повысила цены на свою продукцию по всему миру. Мы разбирались, затронет ли это белорусских поставщиков, и думали, что это проблема. В это время в Казахстане вспыхнули протесты , которые закончились анонсом серьезных экономических реформ.





«Беларуськалий» начал терять партнеров из-за санкций, пока некоторые белорусские компании продолжали присматриваться к релокации .

Попутно Google обязали выплатить почти $ 570 тысяч штрафа за нарушение антимонопольного законодательства Беларуси. Тогда криптовалютный рынок еще продолжал расти (но вскоре пошел вниз ), а «Белтелеком» хотел стать еще одним сотовым оператором в Беларуси.

На авторынке Беларуси стало происходить что-то странное : цены еще в 2021-м цены пошли вверх, а машины продовались хуже, чем раньше. На рынке коммерческой недвижимости тоже ожидали роста, но роста ставок аренды , хотя тех же пустующих ТЦ на тот момент было много .





Рынок слияний и погложений эксперты обрисовывали без оптимизма : какие-то перспективы связывались лишь с IT-сектором. Дальше оптимизма стало еще меньше. Белорусский рубль подешевел на 2,6% после признания Россией ДНР и ЛНР, а после начала военных действий в Украине рубль потерял еще 5,9% к доллару . Вскоре военный конфликт России и Украины сильно повлиял на логистику и грузоперевозки . Потом проблемы перекинулись на банковскую сферу и туристический рынок .

Белорусские, украинские и российские бизнесмены отреагировали на военный конфликт в Украине так: «Если сила в правде, то правда — не в силе». А Нацбанк, глядя на все происходящее в экономике, повысил ставку рефинансирования до 12% годовых. Но проблемы продолжали нарастать, и новым ударом по банковской система стало отключение некоторых банков от SWIFT .

Потом начался демарш международных компаний в России . Некоторые одновременно заявляли и об уходе из Беларуси. На фоне новых санкций белорусские компании стали активно искать возможности для релокации , а Китай сократил железнодорожные поставки через Россию и Беларусь. В то же время белорусским перевозчикам разрешили принимать наличную валюту за рубежом.

IKEA заявила об уходе из Беларуси и России. И бизнес понемногу начинал впадать в депрессию . А у кого-то даже на депрессию времени не было — стоял вопрос о выживании и действовать приходилось быстро. Например, бизнес отреагировал на запрет экспорта белорусского леса в ЕС более глубокой переработкой.





Авторынок ощутил последствия новых санкций мгновенно : большинство производителей отказались поставлять машины в Беларусь и Россию, многие даже полностью остановили свои производства. Ситуация сказалась на рынках автомобилей с пробегом, запчастей и комплектующих и даже на работе СТО.

Проблемы в отношениях с Западом вынудили Беларусь начать торговать юанями на бирже ., а желание зарубежных компаний уйти с рынка спровоцировало принятие мер предотвращения вывода капитала из Беларуси.

Белорусский бизнес чуть не столкнулся с дефицитом чековых лент и увидел комиссию для юридических лиц за обслуживание валютных счетов, а также проблемы с платежами за границу. А потом с полок магазинов исчезла офисная бумага .





В России запретили Instagram и Facebook, после чего рекламироваться на российскую аудиторию стало труднее.

На рынке коммерческой недвижимости впервые после пандемии заговорили о снижении ставок аренды . И впервые за несколько последних лет рынок труда временно стал «работодательским».

Александр Лукашенко подписал указ «О развитии СМИ» , который обязал рекламодателей уплачивать дополнительный налог с любой рекламы. Рекламные агентства и площадки задумались о выживании. Как и белорусские кинотеатры, которым стали запрещать западные премьеры.

Компания Wargaming ушла с рынка России и Беларуси , а сахар чуть было не ушел из-за нехватки семян сахарной свеклы.

Российский бизнес массово попытался завладеть брендами Adidas, Durex, Mastercard и другими.

Всем белорусским и российским транспортным компаниям запретили въезжать на территорию ЕС даже для транзита. Беларусь приняла ответные меры . Кстати, спрос на доставку грузов из Европы в начале 2022 года вырос на 130% , а потом все рухнуло.

Илон Маск купил Twitter.

В апреле 2022 года продажи новых легковых автомобилей в Беларуси сократились на 76% в сравнении с мартом . И, как выяснилось , цены на авто будут расти и дальше.





Белорусам запретили загружать и обновлять платные приложения в Play Store.

Некоторым акционерам и участникам белорусских компаний запретили продавать свои доли в бизнесе .

Упаковки соков и молока в магазинах стали белыми из-за проблем с «тетрапаком».

Правительство и Нацбанк изменили условия по расчетам в наличной валюте за экспорт белорусских компаний.

В Беларуси запретили привязывать ставки аренды к иностранной валюте, чему бизнес валют применять нельзя, индексацию валют тоже»: что думает бизнес об изменениях в договорах аренды">был совсем не рад и даже стал решать спорные вопросы в суде .

Появились новые правила госрегулирования цен на стройматериалы.

В Беларуси ввели мораторий на повышение цен, после чего завели несколько уголовных дел за нарушение запрета. В это время в Минске проходил масштабный бизнес-форум «Бери и Делай», на котором выступал удивительный человек — российский изобретатель, CEO компании Observer Роман Аранин. Он показал, что никакие проблемы не смогут помешать бизнесмену реализовать свою задумку.

Беларусь из-за санкций нарастила экспор т в Россию и Китай, на фоне чего объемы автоперевозок значительно выросли.

Правительство Беларуси разработало новую система регулирования цен . Мораторий на повышение цен отменили.





МакДональдс в Беларуси пообещал работать под брендом «Вкусно и точка», а потмо просто остался без названия.

Рынок посуточной аренды в Беларуси оживился , когда в России объявили частичную мобилизацию.

Правительство подготовило изменения в Налоговый кодекс на 2023 год. И там оказалось много интересного .

Нацбанк с 12 декабря 2022 года убрал из корзины иностранных валют евро из-за падения товарооборота с Европой.

Для брокеров анонсировали возможность работы с криптовалютами и токенами.

И закончили мы 2022-й примерно тем же, с чего он начинался, — доллар и евро снова стали расти.

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