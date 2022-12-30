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Бумага на вес золота, нестандартная логистика и удивительные люди. Что происходило с бизнесом в 2022 году

30.12.2022 14:55 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Бумага на вес золота, нестандартная логистика и удивительные люди. Что происходило с бизнесом в 2022 году

На 2022-й возлагали большие надежды. Пошла на спад пандемия, стали оживать все рынки… Но не успели мы разогнаться, как наступило 24 февраля. На несколько месяцев все впали в натуральный ступор. В какой-то момент даже казалось, что о бизнесе можно вообще забыть, но нет того белоруса, которого бы сломали трудности. Поэтому закаленный кризисами белорусский бизнес стал быстро перестраиваться и адаптироваться к новым условиям. Редакция «Про бизнес» вспомнила, как все это происходило: пересказываем главные события года, о которых мы писали.

Год начался с новых налогов и новой логистики. Так Китай запустил грузовой маршрут в обход Беларуси, чтобы иметь несколько вариантов поставок в Европу, а белоруские предприниматели обсуждали итоговый вариант Налогового кодекса-2022 и искали, как сохранить налоговые льготы после изменений в НК.

Потом IKEA повысила цены на свою продукцию по всему миру. Мы разбирались, затронет ли это белорусских поставщиков, и думали, что это проблема. В это время в Казахстане вспыхнули протесты, которые закончились анонсом серьезных экономических реформ.

Бумага на вес золота, нестандартная логистика и удивительные люди. Что происходило с бизнесом в 2022 году

«Беларуськалий» начал терять партнеров из-за санкций, пока некоторые белорусские компании продолжали присматриваться к релокации.

Попутно Google обязали выплатить почти $ 570 тысяч штрафа за нарушение антимонопольного законодательства Беларуси. Тогда криптовалютный рынок еще продолжал расти (но вскоре пошел вниз), а «Белтелеком» хотел стать еще одним сотовым оператором в Беларуси.

На авторынке Беларуси стало происходить что-то странное: цены еще в 2021-м цены пошли вверх, а машины продовались хуже, чем раньше. На рынке коммерческой недвижимости тоже ожидали роста, но роста ставок аренды, хотя тех же пустующих ТЦ на тот момент было много.

Бумага на вес золота, нестандартная логистика и удивительные люди. Что происходило с бизнесом в 2022 году

Рынок слияний и погложений эксперты обрисовывали без оптимизма: какие-то перспективы связывались лишь с IT-сектором. Дальше оптимизма стало еще меньше. Белорусский рубль подешевел на 2,6% после признания Россией ДНР и ЛНР, а после начала военных действий в Украине рубль потерял еще 5,9% к доллару. Вскоре военный конфликт России и Украины сильно повлиял на логистику и грузоперевозки. Потом проблемы перекинулись на банковскую сферу и туристический рынок.

Белорусские, украинские и российские бизнесмены отреагировали на военный конфликт в Украине так: «Если сила в правде, то правда — не в силе». А Нацбанк, глядя на все происходящее в экономике, повысил ставку рефинансирования до 12% годовых. Но проблемы продолжали нарастать, и новым ударом по банковской система стало отключение некоторых банков от SWIFT.

Потом начался демарш международных компаний в России. Некоторые одновременно заявляли и об уходе из Беларуси. На фоне новых санкций белорусские компании стали активно искать возможности для релокации, а Китай сократил железнодорожные поставки через Россию и Беларусь. В то же время белорусским перевозчикам разрешили принимать наличную валюту за рубежом.

IKEA заявила об уходе из Беларуси и России. И бизнес понемногу начинал впадать в депрессию. А у кого-то даже на депрессию времени не было — стоял вопрос о выживании и действовать приходилось быстро. Например, бизнес отреагировал на запрет экспорта белорусского леса в ЕС более глубокой переработкой.

Бумага на вес золота, нестандартная логистика и удивительные люди. Что происходило с бизнесом в 2022 году

Авторынок ощутил последствия новых санкций мгновенно: большинство производителей отказались поставлять машины в Беларусь и Россию, многие даже полностью остановили свои производства. Ситуация сказалась на рынках автомобилей с пробегом, запчастей и комплектующих и даже на работе СТО.

Проблемы в отношениях с Западом вынудили Беларусь начать торговать юанями на бирже., а желание зарубежных компаний уйти с рынка спровоцировало принятие мер предотвращения вывода капитала из Беларуси.

Белорусский бизнес чуть не столкнулся с дефицитом чековых лент и увидел комиссию для юридических лиц за обслуживание валютных счетов, а также проблемы с платежами за границу. А потом с полок магазинов исчезла офисная бумага.

Бумага на вес золота, нестандартная логистика и удивительные люди. Что происходило с бизнесом в 2022 году

В России запретили Instagram и Facebook, после чего рекламироваться на российскую аудиторию стало труднее.

На рынке коммерческой недвижимости впервые после пандемии заговорили о снижении ставок аренды. И впервые за несколько последних лет рынок труда временно стал «работодательским».

Александр Лукашенко подписал указ «О развитии СМИ», который обязал рекламодателей уплачивать дополнительный налог с любой рекламы. Рекламные агентства и площадки задумались о выживании. Как и белорусские кинотеатры, которым стали запрещать западные премьеры.

Компания Wargaming ушла с рынка России и Беларуси, а сахар чуть было не ушел из-за нехватки семян сахарной свеклы.

Российский бизнес массово попытался завладеть брендами Adidas, Durex, Mastercard и другими.

Всем белорусским и российским транспортным компаниям запретили въезжать на территорию ЕС даже для транзита. Беларусь приняла ответные меры. Кстати, спрос на доставку грузов из Европы в начале 2022 года вырос на 130%, а потом все рухнуло.

Илон Маск купил Twitter.

В апреле 2022 года продажи новых легковых автомобилей в Беларуси сократились на 76% в сравнении с мартом. И, как выяснилось, цены на авто будут расти и дальше.

Бумага на вес золота, нестандартная логистика и удивительные люди. Что происходило с бизнесом в 2022 году

Белорусам запретили загружать и обновлять платные приложения в Play Store.

Некоторым акционерам и участникам белорусских компаний запретили продавать свои доли в бизнесе.

Упаковки соков и молока в магазинах стали белыми из-за проблем с «тетрапаком».

Правительство и Нацбанк изменили условия по расчетам в наличной валюте за экспорт белорусских компаний.

В Беларуси запретили привязывать ставки аренды к иностранной валюте, чему бизнес валют применять нельзя, индексацию валют тоже»: что думает бизнес об изменениях в договорах аренды">был совсем не рад и даже стал решать спорные вопросы в суде.

Появились новые правила госрегулирования цен на стройматериалы.

В Беларуси ввели мораторий на повышение цен, после чего завели несколько уголовных дел за нарушение запрета. В это время в Минске проходил масштабный бизнес-форум «Бери и Делай», на котором выступал удивительный человек — российский изобретатель, CEO компании Observer Роман Аранин. Он показал, что никакие проблемы не смогут помешать бизнесмену реализовать свою задумку.

Беларусь из-за санкций нарастила экспорт в Россию и Китай, на фоне чего объемы автоперевозок значительно выросли.

Правительство Беларуси разработало новую система регулирования цен. Мораторий на повышение цен отменили.

Бумага на вес золота, нестандартная логистика и удивительные люди. Что происходило с бизнесом в 2022 году

МакДональдс в Беларуси пообещал работать под брендом «Вкусно и точка», а потмо просто остался без названия.

Рынок посуточной аренды в Беларуси оживился, когда в России объявили частичную мобилизацию.

Правительство подготовило изменения в Налоговый кодекс на 2023 год. И там оказалось много интересного.

Нацбанк с 12 декабря 2022 года убрал из корзины иностранных валют евро из-за падения товарооборота с Европой.

Для брокеров анонсировали возможность работы с криптовалютами и токенами.

И закончили мы 2022-й примерно тем же, с чего он начинался, — доллар и евро снова стали расти.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На 2022-й возлагали большие надежды. Пошла на спад пандемия, стали оживать все рынки… Но не успели мы разогнаться, как наступило 24 февраля. На несколько месяцев все...
 
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