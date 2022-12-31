Уходящий год отметился климатическими сюрпризами в Беларуси

Теплая погода раньше времени разбудила медведей. Бодрствующих зверей тогда заметили в Березинском заповеднике. Животные бродили в поисках пищи. А сразу за ними на юг страны раньше срока пришла весна. Столбики термометров не спускались ниже нуля уже в середине февраля.

Март стал самым жадным на осадки с середины прошлого века – выпало всего 17% от нормы. Заметив неладное, погода восполнила недостаток в апреле: месяц получил звание самого влажного за 77 лет. Рекорд – 222% осадков!

На вершины рейтингов попало и лето. Заняло третью строчку в температурном топе с 1881 года. Люди изнывали от жары. Максимум температуры – 34 градуса. Но несмотря на экстремально засушливый август, аграриям удалось собрать рекордный урожай зерна.

Осень запомнилась капризами. Сентябрь стал самым холодным за последние 20 лет, октябрь очень теплым, почти 9 градусов.

А новый зимний сезон впервые за много лет начался с обильного снега! Самый высокий сугроб был 38 сантиметров. И пока одни катались на санках, другим приходилось усиленно расчищать дороги. Сюрпризы погода преподносит весь год.