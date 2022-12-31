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Уходящий год отметился климатическими сюрпризами в Беларуси

31.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Теплый и малоснежный – таким запомнится 2022 год белорусам. Сначала медведи проснулись раньше срока. Потом весна тоже поспешила. Летом все изнывали от рекордной жары. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко изучила метеостатистику, и оказалось, что погода очень похожа на ту, что была еще в XIX веке.

В этом году белорусская погода настойчиво стремилась стать теплее. Старт 2022-го был бесснежным. Средняя температура в январе – выше нормы на 2 градуса. А осадки с дождем и мокрым снегом напоминали позднюю осень.

Теплая погода раньше времени разбудила медведей. Бодрствующих зверей тогда заметили в Березинском заповеднике. Животные бродили в поисках пищи. А сразу за ними на юг страны раньше срока пришла весна. Столбики термометров не спускались ниже нуля уже в середине февраля.

Март стал самым жадным на осадки с середины прошлого века – выпало всего 17% от нормы. Заметив неладное, погода восполнила недостаток в апреле: месяц получил звание самого влажного за 77 лет. Рекорд – 222% осадков!

На вершины рейтингов попало и лето. Заняло третью строчку в температурном топе с 1881 года. Люди изнывали от жары. Максимум температуры – 34 градуса. Но несмотря на экстремально засушливый август, аграриям удалось собрать рекордный урожай зерна.

Осень запомнилась капризами. Сентябрь стал самым холодным за последние 20 лет, октябрь очень теплым, почти 9 градусов.

А новый зимний сезон впервые за много лет начался с обильного снега! Самый высокий сугроб был 38 сантиметров. И пока одни катались на санках, другим приходилось усиленно расчищать дороги. Сюрпризы погода преподносит весь год.

Также итоги климатического года подвели в Санкт-Петербурге. В городе оказалось более солнечно, чем традиционно считается.



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Погода в республике настойчиво стремилась стать теплее.
 
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