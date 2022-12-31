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Год Содружества: новая Конституция Беларуси, глобальные инициативы Таджикистана

31.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Уходит 2022-й год. Сегодня 31 декабря, а значит, время подводить итоги. Каким выдался этот год для стран Содружества в политическом плане, экономическом, спортивном и культурном – в материалах корреспондентов телеканала «МИР 24».

В 2022 году граждане Беларуси высказались за обновленную Конституцию. Абсолютное большинство – 82,86% проголосовавших одобрило поправки и предложения. Их вносили сами жители страны.

«Ни в одном государстве мира такого процесса не было. И вряд ли будет. Сделали это шире, всенародно! Пожалуйста, создавайте свою Конституцию. И не надо замыкаться на Лукашенко. Лукашенко свое сделал», – сказал президент республики.

Президент назвал новую Конституцию народной. Среди основных изменений – перераспределение полномочий между президентом, правительством и парламентом. Конституционный статус теперь у Всебелорусского народного собрания.

2022 год запомнится гражданам Молдовы плотным потоком событий. В начале республика столкнулась с волной беженцев. В Молдову прибыли сотни тысяч граждан соседней страны. Мы снимали, как оперативно оборудуют центры для размещения и организовывают гуманитарную помощь. Весь год в стране действовал режим чрезвычайного положения. Он связан и с энергетическим кризисом. Тарифы на газ, свет и тепло повышались несколько раз. Мы общались с пенсионерами и многодетными семьями, для которых счета за коммунальные услуги оказались неподъемными. Ездили в села, где люди запасались дровами к зиме. Такие житейские темы нам, корреспондентам, запоминаются больше всего.

Кыргызстанцев в этом году стало еще больше. Население страны превысило отметку в семь миллионов человек. Юбилейный малыш родился в Баткенской области. Ему дали имя Жакшылык, что в переводе значит добро и благодеяние. В 2022-м правительству Кыргызстана удалось решить давние споры с канадской компанией по руднику «Кумтор». Отныне он полностью в собственности государства. Еще один повод для гордости – достижения отечественных спортсменов. Борцы Акжол Махмудов и Жоломан Шаршенбеков выиграли чемпионат мира в своих весовых категориях. Международная федерация назвала кыргызских спортсменов творцами истории и лучшими борцами Азии.

В 2022 году Грузии удалось преодолеть проблемы в экономике, вызванные пандемией. По многим показателям страна обошла результаты допандемийного 2019 года. Это касается и сферы туризма. Она принесла порядка трех миллиардов долларов в бюджет. Страна стала на треть больше отправлять своей продукции на экспорт. Доходы от внешнеэкономической торговли составили пять миллиардов долларов. В лидерах Турция, Россия и Китай. Среди рекордсменов – вино. За рубеж поставили 90 миллионов литров традиционного грузинского напитка. Экономический рост прогнозируют в республике и в 2023-м, что должно позитивно отразиться на уровне жизни населения.

2022-й год прошел для Таджикистана успешно и плодотворно. Вырос ряд экономических, инвестиционных и производственных показателей. Было немало и торжественных событий. Впервые в стране прошли Дельфийские игры. На соревнования молодых и талантливых в Душанбе съехались более 500 участников со всех стран Содружества. Игры стали ключевым событием в праздновании 20-го юбилея Международных Дельфийских игр. Завершился год событием мирового масштаба. Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Таджикистаном резолюцию об объявлении 2025 года «Международным годом сохранения ледников» и 21 марта – Всемирным днем ледников.



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Грузии удалось преодолеть проблемы в экономике, вызванные пандемией.
 
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