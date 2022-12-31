Президент Беларуси подписал законы о новых правах парламента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко подписал законы о деятельности парламента, сообщает «МИР 24».

Теперь вместо двух парламентских сессий будет одна – с сентября по июнь. Ряд полномочий передается Всебелорусскому народному собранию. Например, избрание судей Конституционного суда и членов ЦИК, утверждение основных направлений внешней и внутренней политики. Также теперь закреплено право парламента заслушивать Генерального прокурора, председателей Комитета государственного контроля и Национального банка.

«Мы изменили Конституцию . Это было всенародное решение. Соответственно поменялась структура власти. Это эволюционный путь развития страны. Появились новые органы власти. Перераспределены полномочия между президентом, парламентом, исполнительной властью, Советом министров. Еще есть Всебелорусское народное собрание, которое получило ряд функций, которые раньше были у президента или у исполнительной власти. В соответствии с этим нужно менять законодательство о всех госорганах», – отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич.

Предусмотрено, что членом Совета Республики пожизненно с его согласия является президент Беларуси, который прекратил исполнение своих полномочий. В то же время председатель верхней палаты парламента будет осуществлять полномочия президента, если должность главы государства станет вакантной.