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Президент Беларуси подписал законы о новых правах парламента
31.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко подписал законы о деятельности парламента, сообщает «МИР 24».
Теперь вместо двух парламентских сессий будет одна – с сентября по июнь. Ряд полномочий передается Всебелорусскому народному собранию. Например, избрание судей Конституционного суда и членов ЦИК, утверждение основных направлений внешней и внутренней политики. Также теперь закреплено право парламента заслушивать Генерального прокурора, председателей Комитета государственного контроля и Национального банка.
«Мы
Предусмотрено, что членом Совета Республики пожизненно с его согласия является президент Беларуси, который прекратил исполнение своих полномочий. В то же время председатель верхней палаты парламента будет осуществлять полномочия президента, если должность главы государства станет вакантной.
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В частности, закреплено право парламента заслушивать Генерального прокурора, председателей Комитета государственного контроля и Национального банка.
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