Фабрики и заводы Минска открылись для туристов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Попробовать шоколадный фонтан на вкус и сфотографироваться на фоне раритета. Фабрики, заводы и музеи Беларуси предлагают туристам принять участие в необычном квесте. Его цель – рассказать о стране в игровой форме. Кто и зачем выбирает такой формат путешествия – в репортаже корреспондента «МИР 24» Галины Пузыны.

Ради экскурсии по кондитерской фабрике и дегустации сладких новинок участники квеста проснулись ранним утром и даже отложили поход за подарками. В кафе фабрики им устроили праздничный прием с фотозоной, лотереей и викторинами.

«Самое сложное, наверное, это отгадать загадки. Загадки про Новый год я отгадала быстро, а в других сферах мне помогали», – говорит участница квеста София Асипёнок.

Многие участники пришли не только проверить себя, но и зарядиться энергией. В чашках – какао и облепиховый чай. Специально к квесту расширили карту зимних напитков.

«В кофейне понравился горячий шоколад. Попробовали горький и молочный. От молочного я, конечно, в восторге», – поделилась участница квеста Анастасия Поталова.

«В каждой локации минут 20-25 точно можно потратить. А тут и час просидеть, потому что все вкусно», – добавляет участница квеста Алла Давыдко.

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