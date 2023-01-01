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Фабрики и заводы Минска открылись для туристов
01.01.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Попробовать шоколадный фонтан на вкус и сфотографироваться на фоне раритета. Фабрики, заводы и музеи Беларуси предлагают туристам принять участие в необычном квесте. Его цель – рассказать о стране в игровой форме. Кто и зачем выбирает такой формат путешествия – в репортаже корреспондента «МИР 24» Галины Пузыны.
Ради экскурсии по кондитерской фабрике и дегустации сладких новинок участники квеста проснулись ранним утром и даже отложили поход за подарками. В кафе фабрики им устроили праздничный прием с фотозоной, лотереей и викторинами.
«Самое сложное, наверное, это отгадать загадки. Загадки про Новый год я отгадала быстро, а в других сферах мне помогали», – говорит участница квеста София Асипёнок.
Многие участники пришли не только проверить себя, но и зарядиться энергией. В чашках – какао и облепиховый чай. Специально к квесту расширили карту зимних напитков.
«В кофейне понравился горячий шоколад. Попробовали горький и молочный. От молочного я, конечно, в восторге», – поделилась участница квеста Анастасия Поталова.
В списке для посещения – более 50 локаций. Все они есть на интерактивной карте. Есть и бумажный вариант. Чтобы выиграть, нужно посетить минимум 23 места. Они указаны в плане маршрута. Лучшему туристу – приз. За него борется и пара из Санкт-Петербурга. Они приехали к родственникам и попали в игру.
«У нас традиция – мы каждый Новый год посещаем Минск», – говорит участница квеста из Санкт-Петербурга Алла Ляпушева.
В их списке – локации, которые связаны с техникой. Первую точку – Музей транспорта – выбрал муж. Там собраны первый минский троллейбус, трамвай и мотоциклы. Все экспонаты раритетные.
«Я в Санкт-Петербурге работаю в метрополитене. У вас, наверное, есть Музей метрополитена? Хотел бы тоже посетить, посмотреть ваши новинки, сравнить с нашими», – делится участник квеста из Санкт-Петербурга Андрей Якушев.
Чтобы получить печать о прохождении локации в музее, нужно прийти на экскурсию. Для гастрогурманов – дегустация. Участники собрались в ресторане в историческом центре Минска. В меню – местный монастырский квас и блюда с элементами старобелорусской кухни.
Лиз Сотилис дизайнер. Ее сын Жан Поль занимается организацией выставок. Приехали в Беларусь из Италии. Планировали посмотреть страну, но увлеклись так, что остались. И уже три года живут в Минске.
«Когда началась пандемия, было принято решение приехать туда, где можно быть свободным. Мы сели в самолет в Женеве, в Швейцарии с моей мамой. В салоне было только два пассажира», – вспоминает участник квеста Жан Поль Поинтет.
Чтобы передвигаться между локациями было проще, в городе запустили три новых маршрута автобуса. За рулем Дед Мороз, в салоне – кондуктор-Снегурочка. Записаться на квест можно на сайте Мингорисполкома. Участие обойдется в 15 белорусских или 400 российских рублей.
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В списке для посещения – более 50 локаций. Все они есть на интерактивной карте. Чтобы выиграть, нужно посетить минимум 23 места.
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